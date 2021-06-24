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В ОКР не рассматривают вопрос о принудительной вакцинации спортсменов перед Олимпиадой

К тому же большая часть участников Игр от нашей страны уже сделала прививки от CoViD-19.

24 июня, 11:09

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Олимпийский комитет России не рассматривает вопрос о принудительной вакцинации спортсменов перед Играми в Токио. Об этом РИА "Новости" заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, в ОКР убеждали в необходимости вакцинации спортсменов с самого начала ввода в гражданский оборот вакцины "Спутник V". Особенно в зимне-весенний период, когда у участников Игр была некоторая пауза в соревнованиях.

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"К сожалению, сейчас понятно, что времени не хватает, чтобы успеть ввести два компонента вакцины. Поэтому в настоящий момент ОКР абсолютно не видит целесообразности сделать вакцинирование принудительным в отношении спортсменов, которые сейчас работают на полных нагрузках", — отметил Поздняков.

Кроме того, он заметил, что большая часть спортсменов уже и так прошла процесс вакцинации. При этом на спортивных базах имеются некоторые случаи заражения коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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