В ОКР не рассматривают вопрос о принудительной вакцинации спортсменов перед Олимпиадой

Олимпийский комитет России не рассматривает вопрос о принудительной вакцинации спортсменов перед Играми в Токио. Об этом РИА "Новости" заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, в ОКР убеждали в необходимости вакцинации спортсменов с самого начала ввода в гражданский оборот вакцины "Спутник V". Особенно в зимне-весенний период, когда у участников Игр была некоторая пауза в соревнованиях.

"К сожалению, сейчас понятно, что времени не хватает, чтобы успеть ввести два компонента вакцины. Поэтому в настоящий момент ОКР абсолютно не видит целесообразности сделать вакцинирование принудительным в отношении спортсменов, которые сейчас работают на полных нагрузках", — отметил Поздняков.