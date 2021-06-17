"Король грунта" Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что пропустит ближайший турнир Большого шлема — Уимблдон, а также Олимпийские игры в Токио.

"Это решение, которое никогда не бывает лёгким, и, послушав своё тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что это правильное решение, чтобы продлить мою спортивную карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым", — написал спортсмен в своём инстаграме.

Он также отметил, что это решение поможет ему вести долгую и тяжёлую подготовку в дальнейшем. Кроме того, Надаль поприветствовал поклонников тенниса из Великобритании и Японии и отметил, что Олимпийские игры всегда были для него значимым событием.