НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Король грунта" Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры

На последнем "Ролан Гаррос" он смог дойти до полуфинала, где уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

17 июня, 12:12
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что пропустит ближайший турнир Большого шлема — Уимблдон, а также Олимпийские игры в Токио.

"Это решение, которое никогда не бывает лёгким, и, послушав своё тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что это правильное решение, чтобы продлить мою спортивную карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым", — написал спортсмен в своём инстаграме.

Он также отметил, что это решение поможет ему вести долгую и тяжёлую подготовку в дальнейшем. Кроме того, Надаль поприветствовал поклонников тенниса из Великобритании и Японии и отметил, что Олимпийские игры всегда были для него значимым событием.

Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

Напомним, на последнем "Ролан Гаррос" Надаль дошёл до полуфинала, однако уступил первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу, который в итоге и выиграл турнир.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В сборной Словакии обнаружили два случая заражения CoViD перед матчем со Швецией в Петербурге

сегодня в 12:47

Выигравший "Ролан Гаррос" Джокович стал обладателем уникального достижения

13 июня, 20:23

"Структурных изменений не выявлено": Футболист сборной России Марио Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней

сегодня в 12:11

"Всё время путает что-то": Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной

сегодня в 12:53

Экс-жена Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и теперь её могут силой выставить за дверь

сегодня в 12:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1