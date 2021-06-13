Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧЕ

Всего в активе нашей команды шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Главной звездой турнира стала Дина Аверина, на счету которой победы в упражнениях с обручем, мячом и лентой, кроме того, серебро в упражнениях с булавами и бронза личного многоборья.