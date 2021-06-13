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Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧЕ

Больше всего наград завоевала Дина Аверина, которая стала трёхкратной победительницей турнира.

13 июня, 14:23
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором чемпионата Европы, который завершился в болгарской Варне.

Всего в активе нашей команды шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Главной звездой турнира стала Дина Аверина, на счету которой победы в упражнениях с обручем, мячом и лентой, кроме того, серебро в упражнениях с булавами и бронза личного многоборья.

Гимнастка Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем

Гимнастка Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем

Вторыми в неофициальном зачёте стали представительницы Израиля, замкнула тройку лидеров хозяйка соревнований — сборная Болгарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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