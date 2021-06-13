Гимнастка Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем

22-летняя российская спортсменка Дина Аверина стала победительницей в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Аверина показала результат 28,350 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (27,850 балла), третье — Анастасия Салос из Белоруссии (27,650 балла). Стоит отметить, что сестра-близняшка победительницы Арина Аверина не принимала участия в соревнованиях в этой дисциплине.

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Добавим, что сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах художественной гимнастики, что и станет завершением соревнований. Будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио. К слову, российские гимнастки этот отбор уже прошли.