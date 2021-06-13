Гимнастка Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем
Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам, а третье — Анастасия Салос из Белоруссии. Стоит отметить, что сестра-близняшка чемпионки не принимала участия в соревнованиях в этой дисциплине.
Дина Аверина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
22-летняя российская спортсменка Дина Аверина стала победительницей в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
Аверина показала результат 28,350 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (27,850 балла), третье — Анастасия Салос из Белоруссии (27,650 балла). Стоит отметить, что сестра-близняшка победительницы Арина Аверина не принимала участия в соревнованиях в этой дисциплине.
Добавим, что сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах художественной гимнастики, что и станет завершением соревнований. Будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио. К слову, российские гимнастки этот отбор уже прошли.
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