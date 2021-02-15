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"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак

Девушка призналась, что у неё очень высокий шанс на выздоровление.

15 февраля 2021, 02:57

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике украинка Валерия Юзьвяк заявила, что у неё обнаружили рак. Печальной новостью спортсменка поделилась в "Инстаграме".

Как утверждает 21-летняя украинская гимнастка, у неё диагностировали рабдомиосаркому — злокачественную опухоль, которая развивается из элементов поперечно-полосатой мускулатуры. Девушка призналась, что ей требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии.

"У меня очень высокий шанс на выздоровление, поэтому хочу попросить от вас поддержки и веры в меня", — сказала Юзьвяк.

У парня диагностировали рак печени, и только благодаря этому он узнал, кто его настоящие родители

У парня диагностировали рак печени, и только благодаря этому он узнал, кто его настоящие родители

Гимнастка также обратилась к неравнодушным с просьбой помочь ей финансово, поскольку сумма за лечение очень большая.

Добавим, что Юзьвяк на чемпионате Европе — 2020 в Киеве заняла первое место в упражнении с пятью мячами и завоевала золото командного зачёта вместе со сборной Украины. Кроме того, в её активе бронза чемпионата мира — 2018 в Софии и серебро Европейских игр — 2019 в Минске.

Ранее Лайф писал о том, что у олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной сгорела на Рождество квартира.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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