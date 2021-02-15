"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак
Девушка призналась, что у неё очень высокий шанс на выздоровление.
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике украинка Валерия Юзьвяк заявила, что у неё обнаружили рак. Печальной новостью спортсменка поделилась в "Инстаграме".
Как утверждает 21-летняя украинская гимнастка, у неё диагностировали рабдомиосаркому — злокачественную опухоль, которая развивается из элементов поперечно-полосатой мускулатуры. Девушка призналась, что ей требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии.
"У меня очень высокий шанс на выздоровление, поэтому хочу попросить от вас поддержки и веры в меня", — сказала Юзьвяк.
Гимнастка также обратилась к неравнодушным с просьбой помочь ей финансово, поскольку сумма за лечение очень большая.
Добавим, что Юзьвяк на чемпионате Европе — 2020 в Киеве заняла первое место в упражнении с пятью мячами и завоевала золото командного зачёта вместе со сборной Украины. Кроме того, в её активе бронза чемпионата мира — 2018 в Софии и серебро Европейских игр — 2019 в Минске.
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