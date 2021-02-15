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СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м

По данному факту начата проверка.

15 февраля 2021, 02:42

Фото © Pixabay

В колонии в Приморском крае обнаружено тело заключённого, который отбывал там наказание за терроризм. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"В ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осуждённый без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть", — сообщили агентству в пресс-службе регионального ГУФСИН.

По данным источника "Интерфакса", погибшим оказался осуждённый за организацию и исполнение терактов в столичной гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в 1999 году.

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Как сообщают местные СМИ, заключённый 1956 года рождения был убит другим осуждённым, отбывающим наказание в качестве хозобслуги.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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