СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м
По данному факту начата проверка.
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В колонии в Приморском крае обнаружено тело заключённого, который отбывал там наказание за терроризм. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осуждённый без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть", — сообщили агентству в пресс-службе регионального ГУФСИН.
По данным источника "Интерфакса", погибшим оказался осуждённый за организацию и исполнение терактов в столичной гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в 1999 году.
Как сообщают местные СМИ, заключённый 1956 года рождения был убит другим осуждённым, отбывающим наказание в качестве хозобслуги.
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