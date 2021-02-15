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"Это ту мач": Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром

По словам исполнительницы, в салонах красоты представителей сильного пола становится всё больше.

15 февраля 2021, 01:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/klavacoca/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klavacoca</a></p>

Фото © Instagram / klavacoca

Популярная певица Клава Кока раскритиковала мужчин, которые ходят с цветным маникюром. Своё недовольство артистка высказала на своей странице в "Инстаграме".

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"Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром — это ту мач… Каждый раз, забегая в салон красоты, [замечаю, что] парней становится всё больше и больше. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьёз переживать, отметила Кока.

Добавим, что на заявление певицы ответил Моргенштерн, который известен тем, что любит красить ногти в разные цвета. После этого сама Кока призналась, что рэпер является "единственным человеком, кому это идёт".

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Напомним, в прошлом году журналист Юрий Дудь опубликовал фотографию с маникюром. Тогда на его ногтях, покрытых лаком, красовались надписи Punk и Rock.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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