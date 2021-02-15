"Это ту мач": Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром

Популярная певица Клава Кока раскритиковала мужчин, которые ходят с цветным маникюром. Своё недовольство артистка высказала на своей странице в "Инстаграме".

"Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром — это ту мач… Каждый раз, забегая в салон красоты, [замечаю, что] парней становится всё больше и больше. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьёз переживать, — отметила Кока.

Добавим, что на заявление певицы ответил Моргенштерн, который известен тем, что любит красить ногти в разные цвета. После этого сама Кока призналась, что рэпер является "единственным человеком, кому это идёт".

Напомним, в прошлом году журналист Юрий Дудь опубликовал фотографию с маникюром. Тогда на его ногтях, покрытых лаком, красовались надписи Punk и Rock.

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