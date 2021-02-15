Эксперты рассказали, за сколько лет можно накопить на покупку однушки без ипотеки

На покупку однокомнатной квартиры у жителей Москвы может уйти около пяти с половиной лет, а в регионах на это понадобится пять-шесть лет. Об этом РИА "Новости" рассказали опрошенные эксперты.

Как отмечает заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, средняя зарплата в России составляет 45–50 тысяч рублей. Поэтому заработок семьи можно оценить в 100 тысяч рублей, что позволит стать владельцем однушки практически везде, кроме Москвы и Петербурга.

"Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%. Если рассуждать о покупке жилья без ипотеки, то можно накопить минимальную необходимую для покупки сумму в два миллиона рублей. Правда, многим придётся копить слишком долго", — заметил Цыганов.

В то же время руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что средняя зарплата в Москве составляет 95 тысяч рублей, а ежегодный доход — около 1,1 миллиона рублей. Если не брать ипотеку, то накопить на однокомнатную будет возможно за пять с половиной лет, однако при условии полного отсутствия трат на жизнь. В регионах же на это уйдёт около пяти-шести лет.

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