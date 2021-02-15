Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперты рассказали, за сколько лет можно накопить на покупку однушки без ипотеки

Правда, для этого придётся полностью исключить какие-либо другие траты.

15 февраля 2021, 01:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На покупку однокомнатной квартиры у жителей Москвы может уйти около пяти с половиной лет, а в регионах на это понадобится пять-шесть лет. Об этом РИА "Новости" рассказали опрошенные эксперты.

Названа стоимость самой дешёвой квартиры в Санкт-Петербурге

Названа стоимость самой дешёвой квартиры в Санкт-Петербурге

Как отмечает заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, средняя зарплата в России составляет 45–50 тысяч рублей. Поэтому заработок семьи можно оценить в 100 тысяч рублей, что позволит стать владельцем однушки практически везде, кроме Москвы и Петербурга.

"Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%. Если рассуждать о покупке жилья без ипотеки, то можно накопить минимальную необходимую для покупки сумму в два миллиона рублей. Правда, многим придётся копить слишком долго", — заметил Цыганов.

Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры

Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры

В то же время руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что средняя зарплата в Москве составляет 95 тысяч рублей, а ежегодный доход — около 1,1 миллиона рублей. Если не брать ипотеку, то накопить на однокомнатную будет возможно за пять с половиной лет, однако при условии полного отсутствия трат на жизнь. В регионах же на это уйдёт около пяти-шести лет.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры

вчера в 01:38

Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки

12 февраля, 13:13

"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак

сегодня в 02:57

В США шериф предложил в День всех влюблённых сдавать полиции своих "бывших"

сегодня в 02:43

СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м

сегодня в 02:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1