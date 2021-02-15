Россиянам рассказали, кто может заполучить контроль над смартфоном без их ведома

Аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина предупредила владельцев телефонов о возможном управлении гаджетами без их ведома. В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что это может произойти, если не соблюдать правила цифровой гигиены.

По словам эксперта, в мобильное устройство может попасть вредоносное программное обеспечение, также следить за владельцем гаджета могут шпионские программы.

"Если телефон ведёт себя странно, причина может быть в недавно загруженном приложении. Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции. Также вирус может попасть на телефон через переход по фишинговой ссылке", — поведала Насибулина.

Специалист также перечислила признаки, которые могут говорить об опасности. По её мнению, следует обратить особое внимание на внезапно разрешённую загрузку приложений из неизвестных источников или появление приложения, которое хозяин телефона не устанавливал. На взлом смартфона может указывать быстрое снижение заряда батареи, нагревание устройства или замедление процессов.

"Это может быть связано с износом аккумулятора, но также может быть и признаком повышенной "теневой" активности приложений", — добавила аналитик "Роскачества".

Кроме того, гаджет, как утверждает Насибулина, не должен сам перезагружаться. Также пользователю стоит следить за объёмом используемого телефоном трафика и обращать внимание на оповещения о попытке входа в его аккаунт. В таких случаях эксперт посоветовала проверить телефон на вирусы.

"Настоящие шпионские программы, впрочем, "убить" не так легко, так что, если у вас есть серьёзные подозрения, что гаджет заражён, рекомендуется сделать полный сброс устройства и затем настроить его с нуля либо обратиться к специалисту по кибербезопасности", — резюмировала Эльвина Насибулина.

Ранее россиянам объяснили, зачем нужен домашний телефон в эпоху смартфонов.

Авторы