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Категорий: 18

В Москве отец с дочкой на руках выпал из окна, они погибли

Его жена днём ранее стала жертвой ДТП.

15 февраля 2021, 01:23

Фото © Pixabay

На юго-западе Москвы мужчина и его пятилетняя дочь погибли после того, как выпали из окна квартиры. По информации Лайфа, трагедия произошла на проспекте Вернадского.

Днём ранее жена погибшего стала жертвой ДТП с грузовиком и минивэном на Киевском шоссе. Мужчина и сам был участником аварии, после неё его доставили в больницу.

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В Москве из окна многоэтажки выпала и погибла школьница

Его дочь ещё днём находилась у родственников, однако отец забрал её, после чего они вместе отправились на прогулку. Пока остаётся неизвестным, сбежал погибший из больницы или был выписан.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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