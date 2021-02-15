В Москве отец с дочкой на руках выпал из окна, они погибли
Его жена днём ранее стала жертвой ДТП.
Фото © Pixabay
На юго-западе Москвы мужчина и его пятилетняя дочь погибли после того, как выпали из окна квартиры. По информации Лайфа, трагедия произошла на проспекте Вернадского.
Днём ранее жена погибшего стала жертвой ДТП с грузовиком и минивэном на Киевском шоссе. Мужчина и сам был участником аварии, после неё его доставили в больницу.
Его дочь ещё днём находилась у родственников, однако отец забрал её, после чего они вместе отправились на прогулку. Пока остаётся неизвестным, сбежал погибший из больницы или был выписан.
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