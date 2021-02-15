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Названы три фактора снижения безработицы в России

Также предусмотрены дополнительные меры с учётом специфики потребностей рынка труда.

15 февраля 2021, 00:48
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Основными факторами снижения безработицы в России являются снятие ограничительных мер, восстановление спроса на работников и принимаемые властями меры. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, наиболее уязвимые в этой ситуации граждане имеют возможность пройти обучение по востребованным направлениям и получить работу. Деятельность по восстановлению рынка будет продолжена и в 2021 году. Предусмотрены дополнительные меры, которые учитывают его потребности и специфику безработицы.

Пособие по безработице в России останется повышенным до конца 2021 года

Пособие по безработице в России останется повышенным до конца 2021 года

В ведомстве подчеркнули, что ключевыми станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан, воспользоваться которым смогут не менее 115 тысяч человек. Также для каждого субъекта разработана программа по восстановлению занятости с учётом специфики территории.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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