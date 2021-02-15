Названы три фактора снижения безработицы в России
Также предусмотрены дополнительные меры с учётом специфики потребностей рынка труда.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Основными факторами снижения безработицы в России являются снятие ограничительных мер, восстановление спроса на работников и принимаемые властями меры. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Минтруда.
Кроме того, наиболее уязвимые в этой ситуации граждане имеют возможность пройти обучение по востребованным направлениям и получить работу. Деятельность по восстановлению рынка будет продолжена и в 2021 году. Предусмотрены дополнительные меры, которые учитывают его потребности и специфику безработицы.
В ведомстве подчеркнули, что ключевыми станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан, воспользоваться которым смогут не менее 115 тысяч человек. Также для каждого субъекта разработана программа по восстановлению занятости с учётом специфики территории.
Лента новостей
Выбор редакции
Число официально безработных россиян уменьшилось на миллион за последние 3,5 месяца
Россиянам уточнили график приёма заявлений на новогоднюю выплату на детей
"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак
В США шериф предложил в День всех влюблённых сдавать полиции своих "бывших"
СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м
Комментариев: 0