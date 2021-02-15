В России могут упростить передачу "бесхозяйных" земель в пользу государства
Кабмин может рассмотреть соответствующий документ уже в первом квартале 2021 года.
Фото © ТАСС / Альберт Гарнелис
Минсельхоз РФ предложил упростить процесс передачи государству земель и участков, собственники которых отказались от них, а также не зарегистрированных в Едином государственном реестре прав недвижимости. Об этом сообщают "Известия".
Ведомство разработало поправки в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В пояснительной записке указывается, что процесс приобретения таковых земель в муниципальную стоимость по нынешним правилам затягивается либо становится невозможным.
В этой связи Минсельхоз предлагает ввести термин "бесхозяйная земля". К таким участкам будут относиться те, собственники которых неизвестны либо отказались от права владения. Под термин будут попадать и те, кто до 1 января 2025 года не зарегистрируется в Едином государственном реестре прав недвижимости. Авторы инициативы также предлагают закрепить определение ценных и особо ценных земель сельскохозяйственного назначения.
В пресс-службе министерства подтвердили разработку документа. Его внесение на рассмотрение в кабмин планируется в первом квартале 2021 года.
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