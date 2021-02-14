"Миллион на запястье": Моргенштерн подарил возлюбленной дорогие часы в День всех влюблённых
Пара отмечала 14 февраля в ресторане с шикарным видом на Москву.
Моргенштерн в День всех влюблённых подарил своей девушке часы за миллион рублей. Видео © Instagram / morgen_shtern
Российский рэпер Моргенштерн в День всех влюблённых преподнёс своей девушке весьма дорогой презент. Он подарил возлюбленной часы марки Patek Philippe. Об этом музыкант рассказал на своей странице в "Инстаграме".
Пара отмечала 14 февраля в ресторане с шикарным видом на Москву. По словам Моргенштерна, часы обошлись ему в миллион рублей. Кроме того, рэпер подарил девушке бутылку вина за 200 тысяч рублей.
"А это, получается, Patek Philippe. Миллион на запястье. Взрослая уже женщина, огромная, здоровенная, самодостаточная бизнесвумен. Вот так вот. Семья", — сказал Моргенштерн.
Ранее Лайф писал о том, что Моргенштерн встретил Новый год в пустыне с верблюдами и солистом Rammstein.
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