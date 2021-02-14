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Категорий: 18

"Миллион на запястье": Моргенштерн подарил возлюбленной дорогие часы в День всех влюблённых

Пара отмечала 14 февраля в ресторане с шикарным видом на Москву.

14 февраля 2021, 23:45

Моргенштерн в День всех влюблённых подарил своей девушке часы за миллион рублей. Видео © Instagram / morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн в День всех влюблённых преподнёс своей девушке весьма дорогой презент. Он подарил возлюбленной часы марки Patek Philippe. Об этом музыкант рассказал на своей странице в "Инстаграме".

Пара отмечала 14 февраля в ресторане с шикарным видом на Москву. По словам Моргенштерна, часы обошлись ему в миллион рублей. Кроме того, рэпер подарил девушке бутылку вина за 200 тысяч рублей.

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"А это, получается, Patek Philippe. Миллион на запястье. Взрослая уже женщина, огромная, здоровенная, самодостаточная бизнесвумен. Вот так вот. Семья", — сказал Моргенштерн.

Ранее Лайф писал о том, что Моргенштерн встретил Новый год в пустыне с верблюдами и солистом Rammstein.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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