Стоимость нефти Brent поднялась выше $63 впервые с января 2020 года
Укрепляется в цене и топливо американской марки WTI.
Фото © Pixabay
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 63 доллара впервые с 22 января 2020 года. Такие цифры получены в результате торгов на Лондонской бирже (ICE).
По данным на 2:18 по московскому времени, цена на топливо добралась до 63,41 доллара и продолжила свой рост.
Аналогичная тенденция наблюдается и у топлива американской марки WTI, цена на которое прибавляет около двух процентов и находится на отметке в 60,65 доллара.
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