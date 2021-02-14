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Стоимость нефти Brent поднялась выше $63 впервые с января 2020 года

Укрепляется в цене и топливо американской марки WTI.

14 февраля 2021, 23:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 63 доллара впервые с 22 января 2020 года. Такие цифры получены в результате торгов на Лондонской бирже (ICE).

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По данным на 2:18 по московскому времени, цена на топливо добралась до 63,41 доллара и продолжила свой рост.

Стоимость нефти марки Brent впервые за год превысила $62 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые за год превысила $62 за баррель

Аналогичная тенденция наблюдается и у топлива американской марки WTI, цена на которое прибавляет около двух процентов и находится на отметке в 60,65 доллара.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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