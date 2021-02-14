Правительство предложило пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки бизнеса, в который вошли пять мер. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В число мер поддержки попали возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание предприятиям из невосстановившихся отраслей задолженности по налогам, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения и фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года.

Минэкономразвития и Минфину уже поручено дополнительно проработать и просчитать данные меры в срок до 1 марта 2021 года. Основной целью таких шагов называется сохранение занятости и поддержка рабочих мест. Впрочем, указанный перечень не является окончательным и может быть расширен.

В рейтинговом агентстве НКР подчеркнули, что на реализацию комплекса мер может быть потрачено 150–200 миллиардов рублей.

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