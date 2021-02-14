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Правительство предложило пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Эксперты оценили их в 150–200 миллиардов рублей.

14 февраля 2021, 23:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки бизнеса, в который вошли пять мер. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Оказанную поддержку малому и среднему бизнесу оценили в сумму около 600 млрд рублей

Оказанную поддержку малому и среднему бизнесу оценили в сумму около 600 млрд рублей

В число мер поддержки попали возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание предприятиям из невосстановившихся отраслей задолженности по налогам, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения и фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года.

В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса

В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса

Минэкономразвития и Минфину уже поручено дополнительно проработать и просчитать данные меры в срок до 1 марта 2021 года. Основной целью таких шагов называется сохранение занятости и поддержка рабочих мест. Впрочем, указанный перечень не является окончательным и может быть расширен.

В Госдуме предложили освободить начинающих бизнесменов от уплаты госпошлины

В Госдуме предложили освободить начинающих бизнесменов от уплаты госпошлины

В рейтинговом агентстве НКР подчеркнули, что на реализацию комплекса мер может быть потрачено 150–200 миллиардов рублей.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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