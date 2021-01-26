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Регион
Опубликовано 26 января 2021, 10:06

В Госдуме предложили освободить начинающих бизнесменов от уплаты госпошлины

Повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходимо для устойчивого развития экономики.

Россиян, которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП, предложили освободить от уплаты государственной пошлины. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Депутат отметил, что для устойчивого развития экономики необходимо повышение доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте, а для этого требуются не только льготные налоговые и кредитные условия, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей, — говорится в тексте письма.

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Отметим, что на данный момент размеры пошлины составляют 4000 рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП, а не платить их могут только лица, которые подали документы в электронном виде и имеют личную усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Лайф рассказывал, что в России вдвое увеличат пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Варвара Романова
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