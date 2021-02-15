Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США шериф предложил в День всех влюблённых сдавать полиции своих "бывших"

Правоохранители утверждают, что они приготовили "специальный пакет услуг".

15 февраля 2021, 02:43
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Офис шерифа округа Нэш в американском штате Северная Каролина предложил жителям сдавать своих бывших возлюбленных, если те находятся в розыске. На своей странице в "Фейсбуке" стражи порядка назвали это акцией на День всех влюблённых.

На катке и в воздухе: в День всех влюблённых россияне сыграли свадьбы в необычных местах

На катке и в воздухе: в День всех влюблённых россияне сыграли свадьбы в необычных местах

"Есть ли у вас бывший "Валентин", про которого вы знаете, что на него действует ордер на арест? Позвоните нам по телефону, сообщите о его местонахождении, и мы позаботимся обо всём остальном", говорится в посте офиса шерифа.

Правоохранители добавили, что они приготовили "специальный пакет услуг". Он включает в себя "платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофёром и как минимум одну ночь в роскошных условиях". Кроме того, они пообещали особый ужин на 14 февраля.

Предложения выйти замуж и романтические сюрпризы: полицейские встретили День всех влюблённых — видео

Предложения выйти замуж и романтические сюрпризы: полицейские встретили День всех влюблённых — видео

Как сообщалось ранее, в США семейные разборки закончились расстрелом мужчины и пятерых детей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отец Ники Минаж умер после того, как его сбила машина. Преступник скрылся с места происшествия

вчера в 20:07

Хитрый украинец "убил" отчима ради расчищенного от снега двора

вчера в 19:18

"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак

сегодня в 02:57

СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м

сегодня в 02:42

"Это ту мач": Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром

сегодня в 01:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1