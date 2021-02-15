В США шериф предложил в День всех влюблённых сдавать полиции своих "бывших"

Офис шерифа округа Нэш в американском штате Северная Каролина предложил жителям сдавать своих бывших возлюбленных, если те находятся в розыске. На своей странице в "Фейсбуке" стражи порядка назвали это акцией на День всех влюблённых.

"Есть ли у вас бывший "Валентин", про которого вы знаете, что на него действует ордер на арест? Позвоните нам по телефону, сообщите о его местонахождении, и мы позаботимся обо всём остальном", — говорится в посте офиса шерифа.

Правоохранители добавили, что они приготовили "специальный пакет услуг". Он включает в себя "платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофёром и как минимум одну ночь в роскошных условиях". Кроме того, они пообещали особый ужин на 14 февраля.

Как сообщалось ранее, в США семейные разборки закончились расстрелом мужчины и пятерых детей.

Авторы