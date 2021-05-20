Бьют свои же мировые рекорды: у России появилась мощная сборная по плаванию перед Олимпиадой

Российское плавание переживает смену поколений. И если зачастую это процесс достаточно болезненный, то теперь мы становимся свидетелями случая абсолютно обратного. Поклонники вида спорта, где у нашей страны яркая и богатая история, могут спать спокойно. В особенности перед Олимпиадой в Токио.

Король мировых рекордов Климент Колесников

Главная звезда европейского плавания на сегодняшний день — 20-летний россиянин Климент Колесников. Он приехал на ЧЕ в Будапешт в статусе одного из самых любопытных его участников. Судите сами: у совсем ещё молодого спортсмена есть медали самого разного калибра с крупных турниров. Для полноты коллекции не хватает лишь золота Олимпиады и чемпионата мира.

Но порвать умы Колесников смог не своими очередными победами на Евро. У него они уже были в 2018 году в Глазго, а про короткую воду и речи нет — там он самый настоящий король. К слову, до него на дистанции 50 метров на спине никто в истории не выплывал из 24 секунд. А он это сделал — причём дважды. Сначала в полуфинале, а потом и в решающем заплыве. И вот ведь нюанс: Колесников до этого и был тем самым мировым рекордсменом. Однако не только плаванием на спине силён наш атлет. Он и кролист прекрасный, что показал уже на дистанции 100 метров вольным стилем, где победу удалось одержать с рекордом чемпионатов Европы.

"Я старался как мог, вот и всё. Весь секрет успеха. Всё получилось, я доволен. Рад, что удалось ещё улучшить свой результат. Пока что испытываю непонятные ощущения после дистанции. Конечно, хотел этого, но я не люблю загадывать. А сейчас… просто счастлив", — рассказал Колесников в эфире "Матч ТВ" после финального заплыва на 50 метров на спине.

Любопытно, что, несмотря на целую россыпь медалей, Колесников абсолютно скромен и явно не является такой суперзвездой, как его кумир — легендарный Майкл Фелпс. При этом добиваться серьёзных результатов ему помогает не только прекрасная форма, но и тотальный контроль за своим питанием. К примеру, Колесников не употребляет фастфуд и не пьёт газировку, а его родители пристально за этим следят. Теперь россиянин — один из главных фаворитов Олимпиады в Токио, где он точно будет серьёзным раздражителем для американцев.

Мастер вольного стиля Мартин Малютин

Есть ещё один молодой человек, который дорос до высочайшего уровня и готов к медалям на самых серьёзных стартах. Мартин Малютин до турнира в Будапеште уже имел бронзу и серебро чемпионата мира в Кванджу. Однако золотых наград не было вообще, а тут пожалуйста — сразу две. Причём не только командная в эстафете, но ещё и личная.

Что любопытно, предпочитает Малютин две дистанции, где мы всегда неплохо выглядели, но награды высшей пробы как-то проскакивали мимо нас. Речь о 200 и 400 метрах вольным стилем. В последние годы там правил бал Сунь Ян, но после допингового скандала и восьмилетней дисквалификации китайца шансы Малютина на олимпийские награды существенно выросли. Правда, золото на дистанции 200 метров вольным стилем Россия в последний раз брала лишь в 1992 году в Барселоне.

Сам же Малютин предпочитает тренироваться один. В его семье никто и никогда не занимался спортом профессионально, однако и Мартину делать это никогда не мешали.

"Мама всегда поддерживала меня. Говорила: если надо — поезжай, восстанавливайся, можешь пропустить школу. Это было правильно. Мы тогда ездили много по сборам, и для моего восстановления просто поехать после тренировки отдохнуть и поспать было важным моментом", — рассказал Малютин РИА "Новости".

Сейчас Малютину, равно как и его друзьям по команде, важно не растерять форму перед главным стартом четырёхлетия. Тем более что для него это будут первые Олимпийские игры. Как первая любовь — не забывается. Особенно если об этом будет напоминать какая-нибудь медаль.

Ефимова больше не главная звезда нашего плавания?

Говорим: "плавание" — сразу представляем Юлию Ефимову. Уже давно именно она прима и главная звезда этого вида спорта в нашей стране. И ведь не только её спортивные результаты впечатляют, но и горячие фотографии, которые она не стесняется выкладывать в свой инстаграм.

Но кажется, что Ефимовой не так долго осталось пребывать в статусе лидера. На смену ей рвётся совсем ещё юная Евгения Чикунова. Ей всего лишь 16, но она уже обыгрывает опытную коллегу и делает это на её коронной дистанции — 200 метров брассом. Шестикратная чемпионка мира в этом году не сможет бороться за медали Олимпиады в любимом заплыве. Все надежды отечественного брасса теперь связаны именно с Чикуновой.

Но одно дело — внутренние старты и совсем другое — международные. Там против юной пловчихи может сыграть серьёзное волнение и отсутствие внушительного опыта, чем может похвастать Ефимова. Ведь на проходящем в Будапеште чемпионате Европы Чикунова не сумела пробиться в финал на стометровке брассом, а Ефимова там была, но осталась без медалей.

Ефимовой, кстати, не впервой проигрывать юным дарованиям. Вспомним игры в Лондоне, где на стометровке брассом золото взяла 15-летняя спортсменка из Литвы Рута Мейлутите. На этой же дистанции она обыграла нашу звезду и через год — на чемпионате мира в Барселоне. Должок Ефимова вернула через два года в Казани. А на Олимпиаде в Рио её опередила ещё одна юная спортсменка — Лили Кинг из США.

Но, будем честны, в Юлию Ефимову мы по-прежнему верим и надеемся на то, что своего последнего слова она ещё не сказала. Что же до Чикуновой, то она станет суперзвездой, сомнений нет. Вопрос лишь один — когда? Быть может, игры в Токио станут её звёздным часом? Огромная армия поклонников плавания была бы не против.

Во всей этой истории важно отметить и то, что у нас достаточно крепкие эстафетные команды. Это говорит о том, что российская сборная сильна не только отдельными суперзвёздами, как Александр Большунов в лыжах. И если Колесников, Малютин или Чикунова выстрелить на важных стартах не смогут, то всегда найдутся те, кто продолжит удерживать наше плавание на высочайшем уровне.