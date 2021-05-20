Бьют свои же мировые рекорды: у России появилась мощная сборная по плаванию перед Олимпиадой
У них за плечами множество стартов и наград самого разного уровня, но медалей главного турнира четырёхлетия нет ни у одного. Но, похоже, эти ребята к ним как никогда близки.
Фото © Instagram / klimmikool / m_a_l_y_u_t_i_n / pryanya93
Российское плавание переживает смену поколений. И если зачастую это процесс достаточно болезненный, то теперь мы становимся свидетелями случая абсолютно обратного. Поклонники вида спорта, где у нашей страны яркая и богатая история, могут спать спокойно. В особенности перед Олимпиадой в Токио.
Король мировых рекордов Климент Колесников
Главная звезда европейского плавания на сегодняшний день — 20-летний россиянин Климент Колесников. Он приехал на ЧЕ в Будапешт в статусе одного из самых любопытных его участников. Судите сами: у совсем ещё молодого спортсмена есть медали самого разного калибра с крупных турниров. Для полноты коллекции не хватает лишь золота Олимпиады и чемпионата мира.
Но порвать умы Колесников смог не своими очередными победами на Евро. У него они уже были в 2018 году в Глазго, а про короткую воду и речи нет — там он самый настоящий король. К слову, до него на дистанции 50 метров на спине никто в истории не выплывал из 24 секунд. А он это сделал — причём дважды. Сначала в полуфинале, а потом и в решающем заплыве. И вот ведь нюанс: Колесников до этого и был тем самым мировым рекордсменом. Однако не только плаванием на спине силён наш атлет. Он и кролист прекрасный, что показал уже на дистанции 100 метров вольным стилем, где победу удалось одержать с рекордом чемпионатов Европы.
"Я старался как мог, вот и всё. Весь секрет успеха. Всё получилось, я доволен. Рад, что удалось ещё улучшить свой результат. Пока что испытываю непонятные ощущения после дистанции. Конечно, хотел этого, но я не люблю загадывать. А сейчас… просто счастлив", — рассказал Колесников в эфире "Матч ТВ" после финального заплыва на 50 метров на спине.
Любопытно, что, несмотря на целую россыпь медалей, Колесников абсолютно скромен и явно не является такой суперзвездой, как его кумир — легендарный Майкл Фелпс. При этом добиваться серьёзных результатов ему помогает не только прекрасная форма, но и тотальный контроль за своим питанием. К примеру, Колесников не употребляет фастфуд и не пьёт газировку, а его родители пристально за этим следят. Теперь россиянин — один из главных фаворитов Олимпиады в Токио, где он точно будет серьёзным раздражителем для американцев.
Мастер вольного стиля Мартин Малютин
Есть ещё один молодой человек, который дорос до высочайшего уровня и готов к медалям на самых серьёзных стартах. Мартин Малютин до турнира в Будапеште уже имел бронзу и серебро чемпионата мира в Кванджу. Однако золотых наград не было вообще, а тут пожалуйста — сразу две. Причём не только командная в эстафете, но ещё и личная.
Что любопытно, предпочитает Малютин две дистанции, где мы всегда неплохо выглядели, но награды высшей пробы как-то проскакивали мимо нас. Речь о 200 и 400 метрах вольным стилем. В последние годы там правил бал Сунь Ян, но после допингового скандала и восьмилетней дисквалификации китайца шансы Малютина на олимпийские награды существенно выросли. Правда, золото на дистанции 200 метров вольным стилем Россия в последний раз брала лишь в 1992 году в Барселоне.
Сам же Малютин предпочитает тренироваться один. В его семье никто и никогда не занимался спортом профессионально, однако и Мартину делать это никогда не мешали.
"Мама всегда поддерживала меня. Говорила: если надо — поезжай, восстанавливайся, можешь пропустить школу. Это было правильно. Мы тогда ездили много по сборам, и для моего восстановления просто поехать после тренировки отдохнуть и поспать было важным моментом", — рассказал Малютин РИА "Новости".
Сейчас Малютину, равно как и его друзьям по команде, важно не растерять форму перед главным стартом четырёхлетия. Тем более что для него это будут первые Олимпийские игры. Как первая любовь — не забывается. Особенно если об этом будет напоминать какая-нибудь медаль.
Ефимова больше не главная звезда нашего плавания?
Говорим: "плавание" — сразу представляем Юлию Ефимову. Уже давно именно она прима и главная звезда этого вида спорта в нашей стране. И ведь не только её спортивные результаты впечатляют, но и горячие фотографии, которые она не стесняется выкладывать в свой инстаграм.
Но кажется, что Ефимовой не так долго осталось пребывать в статусе лидера. На смену ей рвётся совсем ещё юная Евгения Чикунова. Ей всего лишь 16, но она уже обыгрывает опытную коллегу и делает это на её коронной дистанции — 200 метров брассом. Шестикратная чемпионка мира в этом году не сможет бороться за медали Олимпиады в любимом заплыве. Все надежды отечественного брасса теперь связаны именно с Чикуновой.
Но одно дело — внутренние старты и совсем другое — международные. Там против юной пловчихи может сыграть серьёзное волнение и отсутствие внушительного опыта, чем может похвастать Ефимова. Ведь на проходящем в Будапеште чемпионате Европы Чикунова не сумела пробиться в финал на стометровке брассом, а Ефимова там была, но осталась без медалей.
Ефимовой, кстати, не впервой проигрывать юным дарованиям. Вспомним игры в Лондоне, где на стометровке брассом золото взяла 15-летняя спортсменка из Литвы Рута Мейлутите. На этой же дистанции она обыграла нашу звезду и через год — на чемпионате мира в Барселоне. Должок Ефимова вернула через два года в Казани. А на Олимпиаде в Рио её опередила ещё одна юная спортсменка — Лили Кинг из США.
Но, будем честны, в Юлию Ефимову мы по-прежнему верим и надеемся на то, что своего последнего слова она ещё не сказала. Что же до Чикуновой, то она станет суперзвездой, сомнений нет. Вопрос лишь один — когда? Быть может, игры в Токио станут её звёздным часом? Огромная армия поклонников плавания была бы не против.
Во всей этой истории важно отметить и то, что у нас достаточно крепкие эстафетные команды. Это говорит о том, что российская сборная сильна не только отдельными суперзвёздами, как Александр Большунов в лыжах. И если Колесников, Малютин или Чикунова выстрелить на важных стартах не смогут, то всегда найдутся те, кто продолжит удерживать наше плавание на высочайшем уровне.
"Самое талантливое поколение пловцов сейчас! За всю историю страны самое талантливое! Уберите у лыжников Большунова — и будет другая команда, про биатлонистов вообще молчу! А пловцы дружно могут быть лучшими в мире!" — писал комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
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