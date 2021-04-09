Ефимова не отобралась на Олимпиаду на коронной дистанции, но всё ещё может получить нужную лицензию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио на своей коронной дистанции 200 метров брассом. Однако всё ещё имеет шансы получить право участвовать именно в этом заплыве, если это разрешит Всероссийская федерация плавания.

Ефимова сумела выполнить норматив по времени, однако не попала в число двух сильнейших, которые и прошли олимпийский отбор. Ими стали 16-летняя Евгения Чикунова и Мария Темникова.

Стоит отметить, что именно на дистанции 200 метров брассом Ефимова завоевала бронзу, а четыре года спустя сумела стать второй на этой же дистанции и вдвое короче. По словам самой россиянки, она хотела сняться с отборочного заплыва, но ей не разрешил это сделать отец.

"Когда ты молодой и в хорошей форме, тебе нечего терять, всё это проще и легче. А когда ты знаешь, что ты не в форме и не в состоянии, выйти и проплыть — это многое для меня значит. Терять свой статус, проигрывать — это не самое приятное, но я сделала это… красиво", — заявила Ефимова.

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