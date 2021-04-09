Чемпионка мира по плаванию Ефимова может получить гражданство США

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о возможности получения гражданства США. По её словам, для начала необходимо получить грин-карту, а затем думать о гражданстве.

"Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать", — приводит её слова ТАСС.