Чемпионка мира по плаванию Ефимова может получить гражданство США
Спортсменка призналась, что не боится негативной реакции в России, так как почти завершила карьеру.
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о возможности получения гражданства США. По её словам, для начала необходимо получить грин-карту, а затем думать о гражданстве.
"Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать", — приводит её слова ТАСС.
Говоря о возможной негативной реакции в России, 29-летняя спортсменка заявила, что уже практически завершила профессиональную карьеру. Кроме того, последние годы Ефимова живёт и тренируется именно в Штатах.
Ранее Лайф рассказывал, что попросивший у Владимира Путина гражданство волонтёр-итальянец получил паспорт РФ.
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