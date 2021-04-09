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Чемпионка мира по плаванию Ефимова может получить гражданство США

Спортсменка призналась, что не боится негативной реакции в России, так как почти завершила карьеру.

9 апреля 2021, 07:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM1yhTnp1KU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pryanya93</a></p>

Фото © Instagram / pryanya93

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о возможности получения гражданства США. По её словам, для начала необходимо получить грин-карту, а затем думать о гражданстве.

"Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать", — приводит её слова ТАСС.

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Говоря о возможной негативной реакции в России, 29-летняя спортсменка заявила, что уже практически завершила профессиональную карьеру. Кроме того, последние годы Ефимова живёт и тренируется именно в Штатах.

Ранее Лайф рассказывал, что попросивший у Владимира Путина гражданство волонтёр-итальянец получил паспорт РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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