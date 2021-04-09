Центробанк лишил лицензии "Нефтепромбанк"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нефтепромбанка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной для принятия подобного решения в отношении "Нефтепромбанка" стало то, что организация полностью утратила собственные средства, проводила операции, имеющие признаки вывода активов, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

"Нефтепромбанк" занимал 201-е место в банковской системе России по объёму активов.



Ранее стало известно, что Центробанк частично снимет "коронавирусные" послабления. Речь в том числе идёт о рекомендации принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Авторы