Москвичам пообещали погоду как в Париже

"В ближайшие 30 лет ещё потеплеет градуса на четыре, а то и на пять. Уже сейчас среднеянварские температуры — это где-то минус пять градусов. То есть буквально 20–30 лет — и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля", — передаёт "Лента.ру" его слова.