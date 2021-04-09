Москвичам пообещали погоду как в Париже
Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.
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В Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Такое мнение высказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов.
"В ближайшие 30 лет ещё потеплеет градуса на четыре, а то и на пять. Уже сейчас среднеянварские температуры — это где-то минус пять градусов. То есть буквально 20–30 лет — и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля", — передаёт "Лента.ру" его слова.
Семёнов подчеркнул, что такие изменения приводят к более мягким зимам и гораздо более тёплому лету. То есть спустя некоторое время в российской столице установится погода как в Париже.
"Для большинства населения это благоприятные изменения", — отметил климатолог.
Ранее россиян призвали не переживать из-за глобального потепления, поскольку оно неизбежно. Как говорят эксперты, зима вряд ли станет короче к концу XXI века.
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