В Гидрометцентре рассказали, стоит ли бояться глобального потепления

Россиянам не стоит переживать из-за глобального потепления, поскольку оно неизбежно. Но период зимы вряд ли станет короче к концу XXI века, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, природные факторы оказывают всё меньшее влияние на изменение климата. При этом концентрация парниковых газов будет увеличиваться немного или значительно. Климат к концу XXI века вряд ли сильно потеплеет, поэтому не стоит ожидать сокращения зимы до двух месяцев в году.

"Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой".

Ранее Лайф подробно писал о некоторых катастрофических последствиях изменения климата, которые смогли стать реальностью.

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