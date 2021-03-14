Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса

По мнению аналитика, причин для Frexit много. Так, кризис в сфере здравоохранения показал, что из Европы ушла промышленность — почти не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80% ингредиентов для лекарств производятся за пределами ЕС. Китай лишь обогащается за счёт этого. Brexit показал, что выход из состава Евросоюза труден, но возможен и даже может оказаться выгодным в условиях, когда ЕС не защитил Францию ни от одного кризиса, в частности от этого.