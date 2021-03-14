Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса
Британия доказала, что выйти из ЕС хоть и сложно, но возможно, а Париж может пойти по её пути, считают аналитики.
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Евросоюз может вслед за Великобританией потерять ещё одну страну — Францию, но связано это будет с пандемией коронавируса. Такую точку зрения высказал обозреватель Лоран Эрбле в статье для газеты Le Figaro.
По мнению аналитика, причин для Frexit много. Так, кризис в сфере здравоохранения показал, что из Европы ушла промышленность — почти не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80% ингредиентов для лекарств производятся за пределами ЕС. Китай лишь обогащается за счёт этого. Brexit показал, что выход из состава Евросоюза труден, но возможен и даже может оказаться выгодным в условиях, когда ЕС не защитил Францию ни от одного кризиса, в частности от этого.
"ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас, отвлекает и никогда не служит нашим интересам", — заключил журналист.
А ранее в Еврокомиссии признали ошибочной стратегию вакцинации от коронавируса. Там отметили, что решение об объединении стран для заказа препаратов было верным. Но выиграли от такого союза только богатые государства, например Германия.
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