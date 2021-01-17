Британский журналист предсказал своей стране "медленную смерть" после Brexit

По его словам, уже совсем скоро будут видны первые предзнаменования конца.

Великобритания в некотором будущем может перестать существовать в своём нынешнем виде как минимум потому, что среди жителей Шотландии нарастает недовольство действиями правительства Соединённого Королевства. И Brexit только усугубил ситуацию. Об этом написал журналист Гэвин Эслер в монографии "Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырёх наций".

— Я шотландец, британец и европеец. Но теперь эти ублюдки в Лондоне говорят мне, что я должен отказаться от чего-то из этого. Что ж, я не перестану быть европейцем. И я не могу перестать быть шотландцем, — цитирует он одного из своих друзей.

По словам автора, выход Британии из ЕС ударил по картине самоидентификации шотландцев. Поэтому многие из тех, кто голосовал против независимости Шотландии на референдуме 2014 года ради того, чтобы остаться в Евросоюзе, теперь готовы поддержать выход из состава Великобритании.

— Правда в том, что Соединённое Королевство теперь объединено только по названию. Я пришёл к выводу, что Британия действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон, — приводит отрывок из книги Daily Mail.

По мнению автора, в ближайшее время британцы либо станут свидетелями первых предзнаменований надвигающегося конца для страны. Либо народное недовольство окажется "катализатором переосмысления" новой Великобритании. В третьем варианте мог бы сохраниться статус-кво, "но после Brexit это уже невозможно", уверен Эслер.