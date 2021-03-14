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В Еврокомиссии признали ошибочной стратегию вакцинации от коронавируса

В ЕК отметили, что в выигрыше остались богатые страны, например Германия.

14 марта 2021, 05:21
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Фото © Pixabay

Европейский союз допустил ошибки в заказе вакцин от коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки", — сказал Тиммерманс в интервью изданию Tagesspiegel AM Sonntag.

BioNTech создала альянс фармкомпаний для увеличения производства вакцины от коронавируса в Европе

BioNTech создала альянс фармкомпаний для увеличения производства вакцины от коронавируса в Европе

При этом он отметил, что решение об объединении стран для заказа препаратов было верным. Но выиграли от такого союза только богатые государства, например Германия. Вместе с тем замглавы ЕК призвал не торопиться с выводами до окончания пандемии.

Ранее Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. Лидеры этих стран предлагают делить препараты пропорционально численности населения.

Напомним, Евросоюз борется с нехваткой вакцин, поскольку производители не могут выполнить своих обязательств по поставкам. В связи с этим в начале недели президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала компании, в частности, AstraZeneca Plc, отметив, что ЕК "устала быть козлом отпущения".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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