В Еврокомиссии признали ошибочной стратегию вакцинации от коронавируса
В ЕК отметили, что в выигрыше остались богатые страны, например Германия.
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Европейский союз допустил ошибки в заказе вакцин от коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки", — сказал Тиммерманс в интервью изданию Tagesspiegel AM Sonntag.
При этом он отметил, что решение об объединении стран для заказа препаратов было верным. Но выиграли от такого союза только богатые государства, например Германия. Вместе с тем замглавы ЕК призвал не торопиться с выводами до окончания пандемии.
Ранее Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. Лидеры этих стран предлагают делить препараты пропорционально численности населения.
Напомним, Евросоюз борется с нехваткой вакцин, поскольку производители не могут выполнить своих обязательств по поставкам. В связи с этим в начале недели президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала компании, в частности, AstraZeneca Plc, отметив, что ЕК "устала быть козлом отпущения".
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