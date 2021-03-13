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Категорий: 18

Пять стран призвали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса

Их возмутило несправедливое распределение противоковидной вакцины.

13 марта 2021, 16:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия требуют организовать распределение вакцин между странами Евросоюза пропорционально численности населения и для этого настаивают на экстренном сборе саммита ЕС. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Лидеры этих стран требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Они подвергли жёсткой критике решение Евросоюза разрешить отдельным странам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. По их мнению, из-за такого решения возникнет дефицит лекарства, а отдельные участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.

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Ранее стало известно, что в Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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