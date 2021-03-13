В Иордании шесть пациентов ковидной больницы скончались после отключения кислорода

В Иордании шесть пациентов ковидного госпиталя скончались после того, как в больнице закончились запасы кислорода. Об этом сообщает агентство Аmmon.

Трагедия произошла сегодня утром в отделении интенсивной терапии больницы города Эс-Салт. Как сообщил представитель компании, являющейся поставщиком кислорода, заказ на новую партию поступил примерно в то же время, когда старые баллоны в медучреждении опустели. При этом никто не просил осуществить доставку раньше или в экстренном порядке, из чего поставщик сделал вывод, что накануне в больнице просто не обратили внимания на остаток кислорода.

Как сообщил глава местного Минздрава Назир Обейдат, инцидент в обязательном порядке будет расследован, а все ответственные за мучительную смерть шестерых пациентов люди будут наказаны. При этом министр добавил, что ответственность лежит в том числе и на нём самом, поэтому он уже подал прошение об отставке.

Ранее Лайф сообщал, что аналогичная ситуация произошла в подмосковном Одинцове. Тогда из-за перебоев с кислородом погибли два человека. Однако позже всё оказалось не столь однозначным. Выяснилось, что сбой подачи воздуха произошёл за час до смерти пациентов. В беседе с Лайфом врачи усомнились, что именно перебои стали причиной трагедии.

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