В Иордании шесть пациентов ковидной больницы скончались после отключения кислорода

Министр здравоохранения страны намерен уйти в отставку.

В Иордании шесть пациентов ковидного госпиталя скончались после того, как в больнице закончились запасы кислорода. Об этом сообщает агентство Аmmon.

Трагедия произошла сегодня утром в отделении интенсивной терапии больницы города Эс-Салт. Как сообщил представитель компании, являющейся поставщиком кислорода, заказ на новую партию поступил примерно в то же время, когда старые баллоны в медучреждении опустели. При этом никто не просил осуществить доставку раньше или в экстренном порядке, из чего поставщик сделал вывод, что накануне в больнице просто не обратили внимания на остаток кислорода.

Как сообщил глава местного Минздрава Назир Обейдат, инцидент в обязательном порядке будет расследован, а все ответственные за мучительную смерть шестерых пациентов люди будут наказаны. При этом министр добавил, что ответственность лежит в том числе и на нём самом, поэтому он уже подал прошение об отставке.