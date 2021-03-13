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Секс-технологии для разлучённых: "дильдонить" на расстоянии может быть опасно для психики

13 марта 2021, 11:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Я встретила мужчину мечты! Однако радость быстро сменилась разочарованием: мой любимый оказался гражданином другой страны и в довершение печали его профессия связана с частыми поездками по миру. "Мы не сможем быть близки!" — посетовала я. "Да перестань! Теледильдоника уже давно решает такие проблемы", — воодушевил меня новый друг. Я почувствовала себя ретроградом, отставшим от прогресса, потому решила немедленно совершить квантовый скачок в развитии и выяснить значение нового слова.

Для контакта онлайн

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Термин "теледильдоника" придумал в 1975 году знаменитый американский изобретатель и социолог Тед Нельсон. Он предположил, что развитие дистанционных коммуникаций приведёт к необходимости удовлетворять сексуальные потребности любящих людей с помощью компьютера. В отличие от более широкого понятия "киберсекс", которое предполагает возможность компьютерной симуляции партнёра, теледильдоника создана для контакта двух реальных людей, оказавшихся в разлуке.

Уникальное устройство позволяет создавать осязательные, температурные и прочие ощущения, точно копирующие физиологический контакт женских и мужских половых органов. Ощущения передаются через двустороннюю линию видеосвязи и управляются специальными компьютерными приложениями. В общем, ваш партнёр или партнёрша может быть на другом краю планеты, а у вас будет чувство реального сексуального контакта. При желании можно соединить девайсы нескольких партнёров, независимо от пола. Такие электронные сексуальные игрушки существуют уже больше 10 лет и продаются в магазинах для взрослых.

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Отношения и секс

Огромная проблема современных отношений — избегание близости. Настоящая близость — это не физический контакт двух тел, а готовность к постепенному узнаванию личностей друг друга, способность принимать иного человека, умение доверять, открываться, быть уязвимым. Эмоциональная дистанция разрушает близость, а пространственная дистанция препятствует отношениям. С точки зрения психологии, любой контакт на расстоянии — не отношения. Это иллюзия, суррогат и самообман.

Настоящая телесная близость предполагает чувствительность ко всему, что характеризует личные особенности партнёра. Его сбивчивое страстное дыхание, его частый пульс, его дрожь, его запах, пластика его движений — все едва уловимые тончайшие признаки возбуждения. Проникновение одного тела в другое — это таинство. Проникновение прибора в тело или тела в прибор — это вообще не про чувства. Скорее это про глубокое одиночество, в котором рядом нет любящей души, только силиконовый заменитель полового органа. И противоестественное удовлетворение сексуальных потребностей будет ещё больше увеличивать пропасть между двумя людьми, погружать в обман, что они рядом.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Самая опасная сторона высокотехнологичного контакта — это сильные ощущения, невозможные во время естественной близости. Когда женщина или мужчина переходят тонкую грань между реальным и виртуальным киберсексом, обычный телесный контакт может больше не привести к удовлетворению. Тело будет ждать запредельных физиологических ощущений, которых другое живое тело доставить не может, может только прибор. Но готовы ли люди, ищущие настоящей любви, стать зависимыми от технологичного удовлетворения, в котором живое тело неизбежно будет проигрывать конкуренцию компьютеру? Лично я пока не планирую в разлуке заниматься роботосексом. Мне дорог человек, его личность и его живое тело. Как сложится мой любовный роман, я пока не знаю…

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Авторы
Лиза Питеркина
Лиза Питеркина

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