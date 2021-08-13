9 смертельных секс-фантазий: Какие чудачества убивают озабоченных граждан Занятия сексом приносят не только наслаждение, но и смерть. Ежегодно от этого умирают около 50 000 человек. 90% составляют мужчины, из них —75% в этот момент изменяют женам, но иногда погибают парами. 13 августа, 17:58 Фото © Shutterstock

Всему виной рояль

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Необычная смерть по вине белого рояля была зарегистрирована в 1983 году в американском баре Condor Club в Сан-Франциско. В то время здесь царили и секс и искусство – здесь выступали стрип-танцовщицы и показывали яркую театрализованную программу. Гвоздем программы был белый рояль, который на специальных тросах спускался на сцену с потолка. И вот однажды, когда бар был закрыт, мускулистый вышибала бара Джимми Ферроззо и влюбленная в него стрип-танцовщица Тереза Хилл решили заняться любовью прямо в баре. Место они для этого выбрали неудачно – на том самом эффектном белом рояле. Романтично? Нисколько! Неловкие любовники задели пусковой механизм, рояль взлетел под потолок и буквально раздавил Джимми Ферроззо. Терезе Хилл повезло больше – ее лишь травмировало, однако время до открытия бара ей пришлось провести под раздавленным дружком. Ее нашел и освободил уборщик, который пришел прибраться.

Таблеточный экстаз

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Некоторых любовников до смерти доводит желание произвести впечатление на партнершу. Например, 28-летний житель Коломны Сергей поспорил с двумя девушками, что продержится в постели 12 часов. Поговаривали, что в случае победы девушки должны были заплатить ему внушительную сумму денег. Однако мужчина не рассчитал свои силы и умер в больнице, куда его отвезли после того, как его мужское достоинство посинело от застоя крови. Позже выяснилось, что перед страстной ночью он принял три таблетки виагры.

С виагрой переборщил и другой мужчина, мечтающий произвести впечатление на девушку на другом континенте – в Африке. В 2009 году в Нигерии жаркий любовник решил перед встречей в отеле с любимой принять виагру и слегка переборщил, выпив сразу пять таблеток. Неизвестно, впечатлил ли он девицу, но запомнила она его надолго – во время секса у мужчины остановилось сердце.

На высоте

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Романтический секс на крыше высокого здания под дождем стал причиной смерти двух студентов университета Южной Каролины. Студент Брент Тайлер не придумал ничего более оригинального, как попробовать заняться любовью со своей девушкой Челси Тамблстон на крутой крыше четырехэтажки. Ребята так увлеклись друг другом, что забыли, где находятся.

Сила гравитации оказалась сильнее силы любви и силы трения, и парочка упала с крыши на асфальт. Случилось это глубокой ночью, и голые, израненные студенты пролежали на асфальте до утра, когда их обнаружил таксист, приехавший по вызову в соседний дом. Они еще были живы, когда их привезли в больницу, но вскоре оба скончались от множественных травм. Одежду, найденную на крыше, передали родственникам.

Высота подвела и девицу Сандру Орельяну, жительницу Лос-Анжелеса, которая решила заняться сексом со своим боссом Робертом Салазером на балконе 8-го этажа. Во время смены позиции Сандра потеряла равновесие и выпала с балкона вниз. Босс по какой-то причине не успел поймать девицу, и Сандра разбилась, упав на бетон.

Жестокое электричество

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В Пенсильвании в городке Крэйли мужчина по имени Тоби Тейлор вызвал домой полицию, чтобы зафиксировать смерть жены Кирстен, как он говорил, от удара током в ванной. Якобы женщина принимала ванну, и в воду упал фен. Однако коронер сразу заподозрил неладное – на груди женщины были ожоги.

На допросе Тоби признался, что они с женой уже два года практиковали садо-мазо с электричеством. Мужчина подсоединял к соскам женщины электрические зажимы, которые были подсоединены к автомобильному аккумулятору. Что-то пошло не так, и у дамочки остановилось сердце.

Когда в доме не наточены ножи

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Невнимательность стоила жизни 38-летнему американцу Саймону Берли. Со своей подругой Элизабет Халлам он практиковал жесткий секс, и однажды любовнички заигрались в нацистов. Элизабет выступала в роли палача, а Саймон – в роли жертвы. По сюжету их любовной игры женщина должна была повесить мужчину, выбив табурет у него из-под ног, а потом быстро перерезать веревку ножом.

Увы, Саймон не следил за инвентарем, и нож оказался тупым. Его подруга не сумела вовремя перерезать веревку, и вызванные ею врачи контрастировали смерть мужчины в возрасте 38-ми лет.

Необычный передоз

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Необычными ощущениями решил побаловать свою 37-летнюю подругу Ивон немецкий доктор Дэвид Нидербихлер. Во время любовного свидания в собственной квартире он насыпал себе на половой член кокаин и занялся с подругой сексом. В порыве эротизма доктор и не подумал о том, что следует хотя бы попытаться рассчитать дозу зелья, которое неминуемо попадет в организм подруги.

В результате эксперимента Ивон получила дозу наркотика, несовместимую с жизнью, и умерла во время полового акта. Вот, наверное, удивился доктор, услышав вместо чувственных вздохов предсмертные хрипы.

Смерть в машине

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Автомобиль «Мазда» стал причинной смерти двух австрийских подростков – Райнхарда Валлекера и Стефани Танзер. Они решили заняться любовью в закрытом гараже, а так как было холодно, завели двигатель и включили печку. Оба потеряли сознание во время полового акта и скончались от отравления угарным газом.

Точно такая же смерть подстерегла румынского футболиста Марио Бугяну и его подругу. После долгой прогулки они решили выразить чувства друг к другу в салоне «Мерседеса». «Мерседес» стоял в закрытом гараже, и парочка отравилась до смерти.

Автомобиль стал причиной смерти еще одной парочки: 34-летней Аниты Гарольд и ее 30-летнего дружка Ричарда Ланга. Они занялись любовью в авто на берегу водоема, и машина от активных движений скатилась в крутого берега в воду. Выбраться из салона они не смогли и утонули.

Гибельный огурец

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Этот случай произошел в 2014 году в Германии. Работник страховой компании по имени Оливер Дитманн занимался сексом со своей законной супругой Рикой, когда та решила, что им нужно попробовать что-нибудь «пожестче». Мужчина, не имея опыта в таких делах, связал женщину бельевой веревкой и заткнул ей рот обычным огурцом. На беду в этот момент на кухне подгорало мясо. Мужчина ушел на кухню, выключил плиту, покормил собаку, а потом вышел на балкон выкурить сигарету. Когда он вернулся в спальню, то обнаружил, что жена потеряла сознание. Врачи не смогли помочь бедняге – она умерла в больнице от последствий асфиксии. Огурец перекрыл ей дыхательные пути. Разумеется, мужчина попал под суд. Остается добавить, что парочка была вдрызг пьяна: оба выпили по несколько стаканов шнапса и четыре бутылки вина.

Смертельный аутоэротизм

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Не все погибшие практиковали парный секс, некоторые бедолаги предпочитали осуществлять свои фантазии в одиночестве. Аутоэротической аварией называют журналисты гибель британского охранника Ральфа Сантьяго, которого нашли мертвым на работе в мужском туалете. Случилось это в Рединге, Беркшир. Поразительно, но это был первый день, когда Ральф вышел на работу.

31-летнего охранника нашли одетым в латексный костюм, в защитные резиновые сапоги, получившие название «веллингтоны», защитные перчатки и противогаз. Легкие мужчины были заполнены кровью. Позже выяснилось, что он практиковал вдыхание веществ, которые в Америке называют «попперс». Эти газы вызывают сильное половое возбуждение и якобы усиливают ощущения.

Подруга охранника подтвердила, что у мужчины были некие сексуальные фантазии, участвовать в которых она наотрез отказалась. Согласно выводу коронера, мужчина умер от остановки сердца. Баллончик с отравой нашли там же, на полу туалета. Друзья Ральфа были шокированы произошедшим.

Авторы Александр Лаврентьев