Несломленные: 5 историй девочек из шоу Малахова, доказывающих, что беременность в 13 лет — не приговор Истории, которые показывают, что жизнь сама расставляет всё по своим местам вопреки нашим ожиданиям. 13 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Москва слезам не верит

В 2014 году Дарья Бояринова стала героиней выпуска "Прямого эфира" — она забеременела в 13 лет от взрослого мужчины. Парня тогда посадили за совращение несовершеннолетней, хотя во время ток-шоу он пообещал жениться и взять ответственность за ребёнка. В результате Даша родила сына, его забрали в дом малютки, а её саму отправили в детдом. Воссоединение ребёнка с матерью произошло только через четыре года. За это время девушка успела выучиться и получить профессию, а также решила вопрос с жильём. А вот отец отказался от сына — человек, которого семь лет назад на ток-шоу называли чуть ли не рыцарем, теперь выглядит подлецом. Даша недолго оставалась одна, вскоре она встретила порядочного мужчину, от которого недавно родила дочь. Теперь это полноценная семья.

Девочка не созрела

Дарья Суднишникова, тёзка не только по имени, но и по судьбе, тоже родила в 13 лет. На ток-шоу во время беременности она утверждала, что отцом ребёнка является её 10-летний друг, но, как выяснилось позже, это была ложь. В итоге девушка призналась, что её изнасиловал старшеклассник. Против юноши тут же возбудили уголовное дело. Суднишникова стала раздавать интервью, принимать участие в других программах, вести страницы в "Инстаграме" — в общем, активно пользовалась тем общественным вниманием, которое на неё обрушилось в столь юном возрасте. Малышкой Эмилией занимается в основном бабушка, а сама Даша недавно заявила, что снова беременна. Предполагаемому отцу 17 лет. Он, со слов Суднишниковой, вначале уговаривал её сделать аборт, а затем сказал, что будет помогать с ребёнком. Сама она заявила, что не хочет делать аборт. Возможно, это решение поможет ей стать взрослым, осознанным человеком, который докажет, что беременность в юном возрасте не приговор, а шанс.

Слишком рано, слишком поздно

Люба Бессуднова родила в 14 лет. Отцом ребёнка был её учитель. Тогда ему было 22. Ему дали четыре с половиной года лишения свободы, хотя светило десять — благодаря Любе статью смягчили. На девочку после эфира обрушилось две волны — поддержки и осуждения. Ей пришлось уехать из городка, где они жили. Мама Любы помогала дочери, да так, что та стала бояться, что малыш будет называть мамой не её, а бабушку. Сейчас эти опасения ушли. Люба вышла замуж, у неё вполне нормальная, крепкая семья. Сыну Денису уже семь лет, отчима он называет папой. Биологический отец не проявляет участия, хоть и выплачивает алименты. У него другая семья, в которой тоже родился ребёнок.

Было и прошло

Алёна Шевчук родила ребёнка в 2015 году, тогда ей было 13 лет. Её дочери уже шесть. Девушка живёт в Сызрани и давно сменила фамилию. Участие в ток-шоу, которое прославило её на всю страну, они с мужем стараются забыть. Было и было, но прошло. Отцом ребёнка, предположительно, был 20-летний бойфренд Алёны. Он не стал бежать от ответственности и заявил, что будет воспитывать дочь вместе с Алёной. Суд внял его обещаниям, приговор был довольно мягким — три года лишения свободы. За время пребывания в тюрьме всё поменялось. Дело в том, что Алёна и сама не знала, кто биологический отец её ребёнка, — у неё была связь сразу с несколькими такими же взрослыми парнями. В итоге она выбрала жизнь без мужского плеча. Это пошло на пользу девочке, она стала девушкой, матерью, женщиной. Вскоре появился и тот, кто стал для неё опорой. Мужа Алёны, простого работягу, не волнует её прошлое. Он просто любит.

Благодарю Бога

Ольга Кокушонкова потеряла родителей, когда ей было 11 лет. При этом у девочки был порок сердца и множество других врождённых заболеваний. Именно уязвимость и отсутствие какой-либо поддержки привели её к тому, что она забеременела от сводного брата. Казалось бы, ситуация должна была окончательно раздавить подростковую психику, но вышло всё наоборот. Оля не сразу, но стала заботиться о дочери. Ей помогали всем миром, а вскоре появился и тот, кто окружил её заботой. Вскоре одумался и биологический отец девочки — стал работать, помогать, видеться с дочкой и делать всё, чтобы она называла его папой. Он признаётся, что осознал свою ошибку, упустил шанс создать семью, но надеется теперь построить новую. Оля с годами стала только красивее и мудрее. Сейчас ей 21 год, и она благодарит Бога за то, что у неё есть любящий муж, любящая дочь и крыша над головой. Её пример заставляет задуматься: а умеем ли мы ценить то, что имеем?

Авторы Василий Климов