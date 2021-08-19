Скандальный выбор: Какие участники шоу "Голос" задали трёпку своим наставникам В 10-м сезоне судить вокалистов будет золотой состав жюри: Градский, Билан, Пелагея и Агутин. Самое время вспомнить наиболее трудные моменты для наставников проекта. 19 августа, 15:52 Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Эмиль Кадыров

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Участника четвёртого сезона шоу "Голос" Эмиля Кадырова обвинили в изнасиловании. Это произошло в ноябре прошлого года. Некая Яна Покрышкина вызвала полицию и рассказала, что артист напал на неё и жестоко изнасиловал. В её квартире действительно произошло что-то странное — все вещи были перевёрнуты, на стенах были следы крови.

Наставником Эмиля в шоу был Александр Градский. Он очень резко отреагировал на сообщение о том, что его подопечный оказался в центре скандала, заявив, что поддерживает отношения с Эмилем и знает его только с порядочной стороны. К тому же Градский рассказал, что его ученик живёт с певицей Настей Черноволос и вся ситуация с "изнасилованием" — это какой-то абсурд. Сам Кадыров от каких-либо комментариев отказался, но вскоре суд отправил девушку на принудительное психиатрическое обследование.

Александра Будникова

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Александра — дочь известного тележурналиста Романа Будникова. В этом, судя по всему, и была её вина. По крайней мере, актёр Станислав Садальский обвинил жюри в предвзятости. Прав ли он, сказать трудно. На "слепых" к Будниковой повернулись все судьи, лишь Валерий Сюткин раздумывал, но Сергей Шнуров нажал его кнопку. Саша выбрала Басту, которому и пришлось отдуваться за всю критику, вылившуюся на девушку после выхода в эфир того выпуска. Мнение Садальского большинство не поддержало, но были сотни хейтеров, голос которых привлёк внимание СМИ. В итоге новость о том, что на шоу повторяется "блатной скандал", несколько дней не сходила с главных страниц многих онлайн-ресурсов. Вакуленко не смог остаться в стороне и назвал происходящее очередной историей заговора. — Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье — быть ребёнком известных родителей? — задался вопросом Баста, реагируя на скандал с его подопечной.

Александра Степанова

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На "Голосе" был и такой случай, когда краснеть пришлось сразу всем членам жюри. Это произошло в седьмом сезоне, когда на сцену вышла Александра Степанова. Девушка прекрасно исполнила песню Дианы Арбениной "Ты дарила мне розы", но не угодила наставникам внешностью. Точнее сказать, так члены жюри объяснили свой отказ нажимать на кнопку. Соответствующий тон задал Баста, спросив: "Ну зачем же вы с такой внешностью поёте такую песню?!" Его поддержал и Константин Меладзе: "Слушаю вас спиной. Ощущение, что это поёт взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь". В общем, Сашу Степанову "слили" по очень странной причине. Но за неё чуть позже заступилась сама Арбенина, которая пожурила членов жюри "Голоса" и пригласила девушку спеть эту песню вместе с ней на сцене "Олимпийского".

Сара Окс

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Сейчас уже мало кто вспоминает, но тот самый золотой состав жюри шоу "Голос" в шестом сезоне оскандалился из-за девушки по имени Сара Окс. Она исполнила песню "Бриллианты" "ВИА Гры" и не постеснялась сказать со сцены всю правду. Наставники часто объясняют своё решение не поворачиваться тем, что исполнительница выбрала не ту песню, но Сара Окс объяснила, что эту композицию ей навязали продюсеры шоу, и заявила, что так они делают практически со всеми. Это выступление не попало в эфир, но сама Сара сделала всё, чтобы её персону обсуждали в медиа. Наставники решили не комментировать заявление девушки, которая старается принять участие во всех телевизионных шоу страны. Позиция понятная. Но информацию о том, что на шоу участники мало влияют на репертуар, так никто и не опроверг.

Авторы Василий Климов