Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом, который младше неё почти на 20 лет

Артистка отчаялась, так как хотела подарить избраннику ребёнка, но не смогла найти донора яйцеклеток среди родственников. При этом сам итальянец заявил, что торжество состоится.