НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом, который младше неё почти на 20 лет

    Артистка отчаялась, так как хотела подарить избраннику ребёнка, но не смогла найти донора яйцеклеток среди родственников. При этом сам итальянец заявил, что торжество состоится.

    19 августа, 15:37
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSgXBx4oPdG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azizamuhamedova</a></p>

    Фото © Instagram / azizamuhamedova

    Певица Азиза отменила свадьбу со своим возлюбленным итальянцем Алессандро, который младше артистки почти на 20 лет. Инициатором этого стала сама исполнительница, которая поняла, что не сможет родить избраннику ребёнка, сообщает "Стархит".

    "Я ему всё время говорила: "Ты помнишь, что я старше тебя? И не будем говорить на сколько". Он отвечал: "Да-да". Я ему: "Семья без ребёнка — неполноценная". Мы мечтали о девочке с кудрявыми волосами и зелёными глазами", — объяснила 57-летняя артистка.

    Пара искала донора яйцеклеток среди родственников певицы, однако некоторые родные в штыки восприняли эту идею, обвинив Азизу в расчётливости. Отчаявшись, артистка приняла решение об отмене свадьбы. После случившегося Алессандро уехал в Италию. При этом сам он заметил, что в родной стране у него возникли дела, но он вернётся к Азизе, как только завершит их.

    "Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

    "Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

    Мужчина уверен, что свадьба состоится, когда его избранница успокоится. Он также добавил, что всегда хочет быть рядом с певицей, окончательное решение будет принято в конце августа. Помимо этого, два дня назад в инстаграме Азизы появилось видео, на котором она выбирает платье для регистрации с супругом в ЗАГСе.

    Ранее Лайф рассказывал, что актриса Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж. По словам актрисы, на торжество были приглашены лишь самые родные, что позволило провести по-настоящему запоминающееся мероприятие.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет

      вчера в 13:56

      "Столкнулась со всеми шаблонами": Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж

      вчера в 12:17

      Дава заявил, что звал Бузову замуж на третий месяц отношений

      сегодня в 16:15

      Чёрные ящики с разбившегося в Кубинке Ил-112В доставлены для расшифровки

      сегодня в 17:01

      Рано делать прогнозы: В Совфеде разъяснили планы по эвакуации российских дипломатов из Афганистана

      сегодня в 16:59

      Новости партнеров

      Layer 1