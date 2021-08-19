Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом, который младше неё почти на 20 лет
Артистка отчаялась, так как хотела подарить избраннику ребёнка, но не смогла найти донора яйцеклеток среди родственников. При этом сам итальянец заявил, что торжество состоится.
Фото © Instagram / azizamuhamedova
Певица Азиза отменила свадьбу со своим возлюбленным итальянцем Алессандро, который младше артистки почти на 20 лет. Инициатором этого стала сама исполнительница, которая поняла, что не сможет родить избраннику ребёнка, сообщает "Стархит".
"Я ему всё время говорила: "Ты помнишь, что я старше тебя? И не будем говорить на сколько". Он отвечал: "Да-да". Я ему: "Семья без ребёнка — неполноценная". Мы мечтали о девочке с кудрявыми волосами и зелёными глазами", — объяснила 57-летняя артистка.
Пара искала донора яйцеклеток среди родственников певицы, однако некоторые родные в штыки восприняли эту идею, обвинив Азизу в расчётливости. Отчаявшись, артистка приняла решение об отмене свадьбы. После случившегося Алессандро уехал в Италию. При этом сам он заметил, что в родной стране у него возникли дела, но он вернётся к Азизе, как только завершит их.
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Мужчина уверен, что свадьба состоится, когда его избранница успокоится. Он также добавил, что всегда хочет быть рядом с певицей, окончательное решение будет принято в конце августа. Помимо этого, два дня назад в инстаграме Азизы появилось видео, на котором она выбирает платье для регистрации с супругом в ЗАГСе.
Ранее Лайф рассказывал, что актриса Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж. По словам актрисы, на торжество были приглашены лишь самые родные, что позволило провести по-настоящему запоминающееся мероприятие.
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