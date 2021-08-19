Радикальное движение "Талибан"* намерено улучшить отношения со всеми странами, включая США. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США", — сказал он в эфире афганского телеканала Ariana News.

Кроме того, на своей странице в "Твиттере" Муджахид опроверг информацию о том, что талибы отказываются вести торговлю с какими-либо государствами. Он отметил, что представители движения, наоборот, хотят наладить дипломатические и торговые отношения.

"Мы не говорили о том, чтобы не торговать ни с какой страной. Распространяемые об этом слухи не соответствуют действительности", — подчеркнул представитель радикалов.