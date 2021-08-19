"Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США
Также радикалы намереваются наладить дипломатические и торговые связи с различными государствами, отметил представитель террористов.
Забихулла Муджахид. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Радикальное движение "Талибан"* намерено улучшить отношения со всеми странами, включая США. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США", — сказал он в эфире афганского телеканала Ariana News.
Кроме того, на своей странице в "Твиттере" Муджахид опроверг информацию о том, что талибы отказываются вести торговлю с какими-либо государствами. Он отметил, что представители движения, наоборот, хотят наладить дипломатические и торговые отношения.
"Мы не говорили о том, чтобы не торговать ни с какой страной. Распространяемые об этом слухи не соответствуют действительности", — подчеркнул представитель радикалов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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