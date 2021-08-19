Байден не исключил скорого возвращения боевиков из "Аль-Каиды" в Афганистан
При этом американский лидер отметил, что для США большая угроза исходит из других государств. Он подчеркнул, что Вашингтон сохраняет возможность "уничтожить её издалека".
Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден считает, что боевики международной террористической организации "Аль-Каида"* могут вернуться в Афганистан раньше, чем ожидалось. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.
"Аль-Каида", ИГИЛ* — они распространяют метастазы. Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможность уничтожить её издалека", — отметил американский лидер.
А недавно Байден признал, что не предвидел такого краха натренированной США афганской армии. По его словам, речь идёт о 300-тысячном войске, подготовленном и снаряжённом.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0