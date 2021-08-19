Байден не исключил скорого возвращения боевиков из "Аль-Каиды" в Афганистан

Президент США Джо Байден считает, что боевики международной террористической организации "Аль-Каида"* могут вернуться в Афганистан раньше, чем ожидалось. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.

"Аль-Каида", ИГИЛ* — они распространяют метастазы. Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможность уничтожить её издалека", — отметил американский лидер.

А недавно Байден признал, что не предвидел такого краха натренированной США афганской армии. По его словам, речь идёт о 300-тысячном войске, подготовленном и снаряжённом.