"Локомотив" близок к покупке игрока сборной Франции
Авторитетным порталом Transfermarkt он оценивается в 800 тысяч евро. Контракт может быть подписан на пять лет.
Фото © SM Caen
Московский "Локомотив" близок к подписанию полузащитника олимпийской сборной Франции и участника Игр в Токио Алексиса Бека-Бека. Об этом сообщает издание Goal.
По данным издания, клубы уже почти пришли к соглашению о переходе 20-летнего футболиста. Стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.
В прошлом сезоне Бека-Бека провёл за родной "Кан" 27 матчей и забил один гол. На Олимпийских играх в Токио он принял участие в трёх матчах французской сборной, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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