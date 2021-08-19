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    "Локомотив" близок к покупке игрока сборной Франции

    Авторитетным порталом Transfermarkt он оценивается в 800 тысяч евро. Контракт может быть подписан на пять лет.

    19 августа, 14:10
    <p>Фото © SM Caen</p>

    Фото © SM Caen

    Московский "Локомотив" близок к подписанию полузащитника олимпийской сборной Франции и участника Игр в Токио Алексиса Бека-Бека. Об этом сообщает издание Goal.

    По данным издания, клубы уже почти пришли к соглашению о переходе 20-летнего футболиста. Стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.

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    В прошлом сезоне Бека-Бека провёл за родной "Кан" 27 матчей и забил один гол. На Олимпийских играх в Токио он принял участие в трёх матчах французской сборной, однако не сумел отметиться результативными действиями.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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