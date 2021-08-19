"Локомотив" близок к покупке игрока сборной Франции

Московский "Локомотив" близок к подписанию полузащитника олимпийской сборной Франции и участника Игр в Токио Алексиса Бека-Бека. Об этом сообщает издание Goal.

По данным издания, клубы уже почти пришли к соглашению о переходе 20-летнего футболиста. Стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.