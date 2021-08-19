"Надо выполнять задачу": Новичок "Зенита" заявил, что клуб постарается выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Сине-бело-голубые станут единственными представителями нашей страны в групповом этапе главного турнира Старого Света.
Фото © ФК "Зенит"
Новобранец "Зенита" — олимпийский чемпион из Бразилии Клаудиньо — в ходе своего представления в новом клубе рассказал о задачах петербуржцев на ближайшую Лигу чемпионов.
"Сыграть в Лиге чемпионов — моя большая мечта. Рад, что буду реализовывать её в футболке "Зенита". Что касается соперников — все команды в этом турнире хороши. Неважно, кто попадёт к нам в группу. У нас есть задача и желание выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, надо выполнять поставленную задачу", — подчеркнул Клаудиньо.
Напомним, что "Зенит" станет единственным российским клубом, который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Ещё два представителя нашей страны — "Локомотив" и "Спартак" — будут выступать в Лиге Европы.
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