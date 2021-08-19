"Сыграть в Лиге чемпионов — моя большая мечта. Рад, что буду реализовывать её в футболке "Зенита". Что касается соперников — все команды в этом турнире хороши. Неважно, кто попадёт к нам в группу. У нас есть задача и желание выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, надо выполнять поставленную задачу", — подчеркнул Клаудиньо.