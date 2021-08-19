Бывший врач "Спартака" Вартапетов будет работать в сборной России

Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России по футболу. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Накануне сборную России покинули главный врач команды Эдуард Безуглов и ещё один доктор Михаил Бутовский. Приглашение войти в медицинский штаб получил врач петербургского "Зенита" Владимир Хайтин.

Вартапетов возглавлял медицинский штаб "Спартака" с 2013 по 2019 год. Сейчас он работает в кипрской команде "Пафос".