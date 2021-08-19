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    Бывший врач "Спартака" Вартапетов будет работать в сборной России

    Он будет совмещать эту работу с должностью руководителя медицинского департамента в кипрском клубе "Пафос".

    19 августа, 12:42
    <p>Фото © ФК "Спартак"</p>

    Фото © ФК "Спартак"

    Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России по футболу. Об этом специалист сообщил ТАСС.

    Накануне сборную России покинули главный врач команды Эдуард Безуглов и ещё один доктор Михаил Бутовский. Приглашение войти в медицинский штаб получил врач петербургского "Зенита" Владимир Хайтин.

    Вартапетов возглавлял медицинский штаб "Спартака" с 2013 по 2019 год. Сейчас он работает в кипрской команде "Пафос".

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    "Я остаюсь на основном месте работы — в футбольном клубе "Пафос" руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать", сказал Вартапетов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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