Бывший врач "Спартака" Вартапетов будет работать в сборной России
Он будет совмещать эту работу с должностью руководителя медицинского департамента в кипрском клубе "Пафос".
Фото © ФК "Спартак"
Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России по футболу. Об этом специалист сообщил ТАСС.
Накануне сборную России покинули главный врач команды Эдуард Безуглов и ещё один доктор Михаил Бутовский. Приглашение войти в медицинский штаб получил врач петербургского "Зенита" Владимир Хайтин.
Вартапетов возглавлял медицинский штаб "Спартака" с 2013 по 2019 год. Сейчас он работает в кипрской команде "Пафос".
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"Я остаюсь на основном месте работы — в футбольном клубе "Пафос" руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать", — сказал Вартапетов.
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