Скандальные чистки: Сборная России осталась без врачей и менеджера за две недели до первой игры Карпина Много лет работа специалистов не вызывала никаких вопросов. Однако теперь национальная команда будет обходиться без этих людей. Пусть и крайне важных. 18 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Виталий Тимкив, РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

Сборная России по футболу ещё не вышла на поле, а уже оказалась в центре небольшого скандала. Буквально за две недели до первого матча под руководством Валерия Карпина она лишилась сразу трёх достаточно важных фигур. Работали они, к слову, уже довольно давно.

Менеджер Евгений Савин

Нет-нет, друзья, не путайте с блогером. Этот Евгений Савин не рассказывает на весь Интернет о жизни клубов и футболистов, у него задачи куда более приземлённые. К слову, в национальной команде он трудился с 2007 года, а с 2012-го был её менеджером.

Евгений Савин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Впрочем, последние годы он параллельно трудился в РПЛ, где сначала был директором по развитию, а теперь работает директором по маркетингу и коммуникациям. Никаких скандальных историй, так или иначе, в его увольнении нет. Или же пока нет. Ключевое слово каждый выделит сам.

Главный врач и доктор сборной

Эдуард Безуглов. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Здесь же история куда более запутанная. Главный врач национальной команды Эдуард Безуглов трудился в ней девять лет, позвал его в сборную ещё Фабио Капелло. Более того, и другие тренеры ему доверяли важнейший пост. Ведь, по сути, именно Безуглов отвечал за готовность наших игроков во время матчей и крупных турниров.

Понятно, что в связи с этим к работе наших врачей могут возникнуть определённые вопросы. Ведь то, как играла сборная, даже обсуждать не хочется. С другой стороны, уж явно это не задача Эдуарда Безуглова. Он, к слову, вместе со своей командой спас карьеру прыгунье в высоту Марии Ласицкене, которая могла не поехать на Олимпиаду, а в итоге вернулась из Токио с золотой медалью.

Вместе с ним на выход из сборной проследует и его коллега Михаил Бутовский. Тоже достаточно опытный специалист, который не первый день работает с национальной командой. По сути, именно от тандема Безуглов – Бутовский и должно было зависеть состояние наших игроков.

Михаил Бутовский. Фото © Пресс-служба "Спартака"

"Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было моё решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды. Благодарен РФС и всем тем, с кем работал: тренерам, футболистам, персоналу. Это было максимально позитивное время. Побывал на двух чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы, Кубке конфедераций. Безумно рад, что была предоставлена такая возможность — быть врачом национальной сборной", — заявил Бутовский.

Он, равно как и Безуглов, не собирается сидеть без дела. Бывший главный врач сборной уже не первый день занимает аналогичный пост в ЦСКА и, кстати, пристально контролирует восстановление Марио Фернандеса и Антона Заболотного, которые были вызваны Валерием Карпиным.

Бутовский же намерен сосредоточиться на работе в казанском "Рубине" с Леонидом Слуцким. Там, по его собственному признанию, работы очень много, ведь на нём не только основная команда, но ещё и молодёжная. Да и явно найдутся вопросы к тому, как казанцы были готовы в последних матчах. Особенно в игре с польским "Ракувом".

Ссора с человеком Карпина

Впрочем, интересен не столько факт, сколько причина такого решения. Как сообщает "Чемпионат", Безуглов и Бутовский не смогли сработаться с Луисом Мартинесом. Человеком, с которым ещё со времён московского "Спартака" привык работать новый наставник сборной Валерий Карпин.

По данным издания, испанец всячески пытался контролировать работу медицинского штаба, требовал предоставлять отчёты и давал советы, как именно нужно лечить травмы игроков и восстанавливать их. Разумеется, что опытным Безуглову и Бутовскому, которые каждую болячку российских футболистов знают, это не понравилось. Кстати, именно Мартинесу можно будет задавать вопросы о физической готовности наших игроков после игр с Хорватией, Кипром и Мальтой. А простыми они уж точно не будут.

Не очень понятно, зачистки ли это нового главного тренера или же просто стечение обстоятельств. Карпин, к слову, сразу же дал понять, что на ключевых должностях будут работать люди, с которыми именно он привык сотрудничать. То же самое касается и некоторых игроков, которые оказались в сборной России. К примеру, вратарь Сергей Песьяков или защитник Максим Осипенко, выступающие за "Ростов".

Сколько бы ни было вопросов к Безуглову и другим докторам, а увольнение крайне странное и неожиданное. Ведь как только главный врач сборной оказался в ЦСКА — все успокаивали: будет совмещать. Дескать, волноваться не за что. Теперь же, кажется, пора начинать нервничать.

В любом случае ясно одно: Валерий Карпин строит максимально новую и непохожую на предыдущие сборную. И речь не только о невызове Артёма Дзюбы или целого ряда других привычных игроков, но и о переменах в штабе. Окажутся ли они хорошими, покажет только время.

Авторы Шамиль Гаджиев