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Менеджер сборной России по футболу Савин покинул свой пост

Ранее из национальной команды ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

18 августа, 14:55
<p>Фото © ТАСС / Григорьев Максим</p>

Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Менеджер сборной России по футболу Евгений Савин принял решение оставить свой пост. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, он намерен сосредоточиться на своей работе в РФС, где Савин занимает пост директора по проведению соревнований.

Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды

Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды

Ранее Лайф сообщал, что сборную России покинули главный врач Эдуард Безуглов и доктор Михаил Бутовский.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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