Менеджер сборной России по футболу Савин покинул свой пост
Ранее из национальной команды ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.
Фото © ТАСС / Григорьев Максим
Менеджер сборной России по футболу Евгений Савин принял решение оставить свой пост. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, он намерен сосредоточиться на своей работе в РФС, где Савин занимает пост директора по проведению соревнований.
Ранее Лайф сообщал, что сборную России покинули главный врач Эдуард Безуглов и доктор Михаил Бутовский.
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