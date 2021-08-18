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"Мы в это не верим": Тимановской пообещали, что она будет в безопасности, если вернётся в Белоруссию

Сама спортсменка продолжает находиться в Польше и даже успела выступить на первом после Игр в Токио старте.

18 августа, 14:29
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусской бегунье Кристине Тимановской пообещали, что она сможет вернуться в Белоруссию и будет в безопасности, если решит это сделать. Об этом легкоатлетка рассказала "Газете.ру".

"Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок — ей сказали: "Если ваша дочь вернётся, её никто трогать не будет". Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду", — заявила Тимановская.

При этом сейчас спортсменка продолжает находиться в Польше, где уже успела даже принять участие в первом старте после Олимпиады в Токио. В двух забегах — на 100 и 200 метров — она оба раза стала третьей.

"Критика руководства — не лучшее решение": Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская оценила свои действия в ходе скандала

"Критика руководства — не лучшее решение": Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская оценила свои действия в ходе скандала

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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