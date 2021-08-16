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Тимановская впервые после скандала на Олимпиаде вышла на старт и заняла третье место

Позже она призналась, что для неё это было крайне непросто, а после финиша ей пришлось очень долго приходить в себя.

16 августа, 10:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR9Pw_slelw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская бегунья Кристина Тимановская впервые приняла участие в соревнованиях после громкого скандала на Олимпийских играх в Токио.

В прошедшие выходные она приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине, где взяла старт на двух дистанциях — 100 и 200 метров. В итоге в двух забегах она заняла третье место.

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская выставила свою медаль на аукционе

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская выставила свою медаль на аукционе

Позже в своём инстаграме спортсменка поблагодарила собравшихся болельщиков за поддержку и отметила, что этот старт ей дался крайне непросто, а после финиша она долго приходила в себя. Тимановская также выразила надежду, что сможет в скором времени вернуться на родину.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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