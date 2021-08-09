Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская выставила свою медаль на аукционе
Ранее спортсменка отказалась выступать в составе эстафетной команды на Олимпиаде в Токио и со скандалом вернулась в Европу.
Фото © eBay
Белорусская бегунья Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль, завоёванную в 2019 году на Европейских играх в Минске в беге на 100 метров. Об этом сообщается на сайте американской компании.
Начальная стоимость медали составила пять тысяч долларов. На момент публикации новости цена лота выросла до 5,2 тысячи долларов.
В описании под лотом утверждается, что все средства от продажи медали 24-летней спортсменки будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Эта организация оказывает поддержку белорусским атлетам, находящимся в оппозиции.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.
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