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Украинский каратист матом высказался о травле Магучих за фото с Ласицкене

Спортсмен напомнил, что на Олимпиаде не место политике, там есть лишь спорт и здоровая конкуренция.

9 августа, 07:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/stanislav.horuna.3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Stanislav Horuna</a></p>

Фото © Facebook / Stanislav Horuna

Украинский каратист Станислав Горуна матом ответил на критику, которой подверглась его соотечественница — прыгунья Ярослава Магучих — за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Он призвал в не очень цензурных выражениях "отстать от спортсменов" со своей политикой.

"Пьедестал — уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь нескольких успешных спортсменов благодаря работе над собой и выступлению. Ни больше ни меньше. Нет никакого "предательства" на фото Магучих и Ласицкене. Иногда в этот короткий момент, потому что признают друг друга равными", — написал Горуна в "Фейсбуке".

Каратист подчеркнул, что Олимпиада — это дружба, союз и уважение, несмотря ни на что. Олимпиада всем доказывает, что спорт вне политики.

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Ранее Лайф сообщал, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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