Украинский каратист матом высказался о травле Магучих за фото с Ласицкене
Спортсмен напомнил, что на Олимпиаде не место политике, там есть лишь спорт и здоровая конкуренция.
Фото © Facebook / Stanislav Horuna
Украинский каратист Станислав Горуна матом ответил на критику, которой подверглась его соотечественница — прыгунья Ярослава Магучих — за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Он призвал в не очень цензурных выражениях "отстать от спортсменов" со своей политикой.
"Пьедестал — уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь нескольких успешных спортсменов благодаря работе над собой и выступлению. Ни больше ни меньше. Нет никакого "предательства" на фото Магучих и Ласицкене. Иногда в этот короткий момент, потому что признают друг друга равными", — написал Горуна в "Фейсбуке".
Каратист подчеркнул, что Олимпиада — это дружба, союз и уважение, несмотря ни на что. Олимпиада всем доказывает, что спорт вне политики.
Ранее Лайф сообщал, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
Комментариев: 0