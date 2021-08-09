Украинский каратист матом высказался о травле Магучих за фото с Ласицкене

Украинский каратист Станислав Горуна матом ответил на критику, которой подверглась его соотечественница — прыгунья Ярослава Магучих — за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Он призвал в не очень цензурных выражениях "отстать от спортсменов" со своей политикой.

"Пьедестал — уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь нескольких успешных спортсменов благодаря работе над собой и выступлению. Ни больше ни меньше. Нет никакого "предательства" на фото Магучих и Ласицкене. Иногда в этот короткий момент, потому что признают друг друга равными", — написал Горуна в "Фейсбуке".

Каратист подчеркнул, что Олимпиада — это дружба, союз и уважение, несмотря ни на что. Олимпиада всем доказывает, что спорт вне политики.