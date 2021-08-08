Журналист Владимир Соловьёв предложил переехать в Россию украинской легкоатлетке Ярославе Магучих, которую затравили из-за фото с чемпионкой из РФ Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Телеведущий назвал решение Минобороны Украины провести со спортсменкой беседу по этому поводу позором.

"На Украине сейчас может быть всё что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России", — заявил Владимир Соловьёв в беседе с Ura.ru.

Соловьёв отметил, что Магучих принесла больше пользы государственности Украины, чем "нацисты, разрушающие собственность страны". "Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины вслед за публикацией известного нациста Стерненко, это позор", — сказал телеведущий. Журналист озвучил мнение, что легкоатлетка послужила примером разумного, доброго и уважительного отношения российских и украинских спортсменов друг к другу.