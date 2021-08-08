Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после своего выступления в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио сделала фотографию вместе со спортсменкой РФ Марией Ласицкене, которая взяла золото в этой дисциплине. Однако снимок вызвал негодование среди жителей Украины, и они затравили Магучих, которая принесла стране бронзу, в "Фейсбуке". Отметим, что сама спортсменка не выкладывала снимок, однако пользователи продемонстрировали его в комментариях.

Некоторые заметили, что Магучих — сержант ВСУ, а Ласицкене выступает за ЦСКА и носит воинское звание капитана. Украинскую спортсменку пристыдили, что она "обнимается с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" украинский флаг.

Обниматься с россиянкой — это позор! Надеюсь, вас выгонят из ВСУ. Сможете переехать до Московии, вам там точно будет лучше. Потому что здесь вас вряд ли будут уважать Сергей Ломоносов

Хоть какие-то мозги надо иметь, прежде чем делать публичные фото. Может, это фотошоп? Потому что не верится, что есть люди, не понимающие, почему недопустимы такие фото Светлана Авеличева

Боже мой, как стыдно за вас! Вы годами тренируетесь, достигаете фантастических результатов. Неужели вы — это только высокофункциональное тело? Где совесть? Неужели вы не знаете, кто напал на Украину? Кто убивает, калечит, вызывает появление почти двух миллионов беженцев?!! Стыд!!!

Кто-то из комментаторов даже пожелал, чтобы это была последняя Олимпиада для Магучих. Однако большая часть пользователей всё же поблагодарила легкоатлетку за медаль и восхитилась её успехом на Играх.