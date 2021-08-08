В Литве заявили о выстрелах на территории Белоруссии возле границы
Как утверждают пограничники республики, вчера днём раздалось несколько отдельных характерных звуков, а когда стемнело, по их словам, в небе были видны осветительные и сигнальные ракеты.
Фото © Pixabay
Пограничники Литвы заявили, что в субботу, 7 августа, были слышны выстрелы на территории Белоруссии в районе границы между странами. Об этом сообщает национальное радио LRT.
Литовские военные утверждают, что вчера днём раздалось несколько звуков отдельных выстрелов. А после того как стемнело, по их словам, в небе были видны осветительные и сигнальные ракеты.
По последним данным литовских пограничников, на данный момент на территории Белоруссии может находиться до тысячи нелегальных мигрантов из Ирака.
Ранее белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Литвой в Вороновском районе пятерых раненых мигрантов, в том числе 29-летнего мужчину в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. Погибший был гражданином Ирака. Как позже выяснилось, причиной смерти мигранта стал шок после избиения. СК Белоруссии возбудил по данному факту уголовное дело.
Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов её нарушения. Поручение связано с миграционным кризисом, который разворачивается в Литве.
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