В Литве заявили о выстрелах на территории Белоруссии возле границы

Литовские военные утверждают, что вчера днём раздалось несколько звуков отдельных выстрелов. А после того как стемнело, по их словам, в небе были видны осветительные и сигнальные ракеты.

Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов её нарушения. Поручение связано с миграционным кризисом, который разворачивается в Литве.