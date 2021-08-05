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Лукашенко потребовал от силовиков закрыть "каждый метр границы"

Поручение связано с миграционным кризисом, который разворачивается в соседней Литве.

5 августа, 08:28

Фото © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов её нарушения. Речь об этом зашла на совещании в Минске в четверг.

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"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — распорядился он.

Поручение Лукашенко связано с миграционным кризисом, который разворачивается в соседней Литве. Белорусский лидер опасается, что Вильнюс начнёт реализовывать тактику выдворения нелегалов через официальные пропускные пункты.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить", заключил Лукашенко.

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Напомним, что Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако белорусский президент Александр Лукашенко позже заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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