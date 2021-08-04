НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Следы от пуль и укусы собак: В Белоруссии выявили раненых мигрантов на границе с Литвой

Все пострадавшие оказались гражданами Ирака. Им оказали первую помощь и госпитализировали.

4 августа, 16:16

Белорусские пограничники выявили на границе с Литвой пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной. У мигрантов были зафиксированы огнестрельные ранения и собачьи укусы. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали.

Белорусские пограничники выявили раненых мигрантов на границе с Литвой.

Видео © Госпогранкомитет Белоруссии

"Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак", сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Ранее в Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов. Минск считает, что власти и политики соседней страны ведут себя безответственно и забывают о правах человека.

В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

Напомним, что Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако белорусский президент Александр Лукашенко позже заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

сегодня в 16:36

В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

сегодня в 12:16

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг столицы Монголии

сегодня в 15:14

Начальника службы безопасности "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом на Боровском шоссе

сегодня в 16:51

Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял миф о сигаретах

сегодня в 16:45

Новости партнеров

Layer 1