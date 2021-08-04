Следы от пуль и укусы собак: В Белоруссии выявили раненых мигрантов на границе с Литвой
Все пострадавшие оказались гражданами Ирака. Им оказали первую помощь и госпитализировали.
Белорусские пограничники выявили на границе с Литвой пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной. У мигрантов были зафиксированы огнестрельные ранения и собачьи укусы. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали.
Белорусские пограничники выявили раненых мигрантов на границе с Литвой.
Видео © Госпогранкомитет Белоруссии
"Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак", — сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
Ранее в Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов. Минск считает, что власти и политики соседней страны ведут себя безответственно и забывают о правах человека.
Напомним, что Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако белорусский президент Александр Лукашенко позже заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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