Два мальчика на качелях на фоне пожара создали ремейк знаменитого мема

3 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек загорелось помещение в четырёхэтажном доме. Видео пожара, снятое местными жителями, появилось в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Увидев эти кадры в Сети, пользователи сразу вспомнили мем про мальчика, который качался на качелях на фоне пожара.

Дело в том, что на видео из окон квартиры выходят клубы чёрного дыма и вырывается пламя. Перед зданием разноцветная детская площадка, на которой двое мальчиков невозмутимо качаются на качелях. Один из них наблюдает за огнём, а другой, совершенно не беспокоясь о пожаре, смотрит в мобильный телефон.