Два мальчика на качелях на фоне пожара создали ремейк знаменитого мема
Дети, казалось, даже не замечали вырывающиеся из окон напротив мощные языки пламени и продолжали играть.
Ремейк мема про мальчика на качелях в Петербурге. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
3 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек загорелось помещение в четырёхэтажном доме. Видео пожара, снятое местными жителями, появилось в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Увидев эти кадры в Сети, пользователи сразу вспомнили мем про мальчика, который качался на качелях на фоне пожара.
Дело в том, что на видео из окон квартиры выходят клубы чёрного дыма и вырывается пламя. Перед зданием разноцветная детская площадка, на которой двое мальчиков невозмутимо качаются на качелях. Один из них наблюдает за огнём, а другой, совершенно не беспокоясь о пожаре, смотрит в мобильный телефон.
Напомним, мальчиком-мемом стал житель Ноябрьска. В тот день Дима пошёл на прогулку с друзьями, как вдруг компания увидела нечто интересное: другие дети — смертоносное пламя, а наш герой — качели. Он поразил пользователей Интернета своей невозмутимостью. К слову, в МЧС не сочли, что ему что-либо угрожало.
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